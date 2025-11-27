Estudo do órgão de defesa do consumidor aponta discrepância gigantesca em itens-chave e mostra que 34 produtos ficaram mais caros durante a Black Friday

Alerta: Procon Recife detecta variação de preços superior a 390% na Black Friday (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A temporada de promoções da Black Friday exige cautela redobrada do consumidor recifense. Uma pesquisa realizada pelo Procon Recife revelou que a discrepância de preços em produtos populares atinge níveis acentuados, com o pico de 390,20% em um único item. O Procon alerta para a importância de monitorar os valores para evitar a chamada "maquiagem de descontos", prática combatida pelo órgão por meio de fiscalização intensificada no comércio da cidade.

Variação de preço

Na primeira checagem, um ferro de passar roupas a vapor retrô registrou uma diferença de 116,86% entre os estabelecimentos visitados, sinalizando a volatilidade do mercado. Entre os eletrônicos, uma Smart TV de 43 polegadas também se destacou, apresentando valores que oscilavam entre R$ 1.680,00 e R$ 3.299,00, totalizando uma variação de 96,37%.

A segunda etapa do levantamento, conduzida na semana oficial da Black Friday, visitou as mesmas lojas e confirmou o cenário de disparidade. O destaque foi a fritadeira elétrica de 4 litros, cujo preço variou de R$ 199,90 a R$ 979,90, configurando a variação máxima de 390,20% identificada pelo Procon. A Smart TV de 43 polegadas manteve a mesma discrepância observada no levantamento prévio, com variação de 96,37.

Aumento de itens

O monitoramento detalhado, que compara o menor valor encontrado em cada item entre as pesquisas de outubro e novembro, demonstrou que nem todas as mudanças de preço representaram vantagens reais para o cliente. O Procon identificou que 34 produtos tiveram aumento de preço no período, um alerta para o risco de o consumidor ser ludibriado por ofertas que prometem um desconto sobre um preço artificialmente inflacionado.

Para auxiliar o público, o órgão disponibilizou em seu site uma tabela completa, que permite visualizar quais itens realmente baixaram de preço e quais ficaram mais caros ao longo do mês, para evitar prejuízos financeiros e identificar o momento mais vantajoso para a aquisição.

Vigilância ativa

Em resposta a essas práticas de mercado, as equipes de fiscalização do Procon Recife estão nas ruas, atuando em shoppings e no comércio central da capital pernambucana. O objetivo principal é orientar tanto os comerciantes quanto os consumidores, além de coibir práticas abusivas, como a publicidade enganosa. Quem se sentir lesado ou identificar qualquer irregularidade nas relações de consumo deve procurar imediatamente o atendimento presencial do órgão na sede ou nos postos dos Compaz.

Denúncias e reclamações também podem ser formalizadas através dos canais virtuais disponíveis no site oficial do Procon Recife.

Para obter um retrato fiel das flutuações de preços, o Procon adotou uma metodologia em duas fases, analisando um total de mais de 130 produtos, abrangendo categorias como eletrodomésticos, eletrônicos e itens de informática. A primeira etapa do estudo foi realizada no final de outubro. Este levantamento inicial serviu como base para rastrear a evolução dos preços e identificar possíveis aumentos prévios às ofertas de novembro, prática que configura uma fraude contra o consumidor.