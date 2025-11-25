Pernambucanos priorizam cupons de desconto na Black Friday, diz estudo do Mercado Pago e do Mercado Livre

Pesquisa realizada com mais de 1.700 pessoas revela que uso do cartão de crédito e cupons de desconto são as preferências dos consumidores pernambucanos

Com o objetivo de expandir e agilizar as entregas no Nordeste e no Norte do país, o Mercado Livre inaugurou em 2024, o Centro de Distribuição, no Cabo de Santo Agostinho (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A maioria dos consumidores pernambucanos priorizam cupom de descontos na hora de fazer compras na Black Friday. A 4ª edição do estudo "Panorama de Consumo", realizado pelo Mercado Livre e o Mercado Pago, revelou que 80% dos entrevistados afirmam que esse tipo de benefício é importante ou decisivo na hora de decidir uma compra.

O estudo aponta que 40% dos consumidores já organizaram suas finanças e pretendem gastar mais em 2025. Os itens mais desejados são: Eletrodomésticos (47%), Casa & Decoração (32%) e Celulares (29%).

Segundo o diretor de Estratégias de Marca do Mercado Livre, Iuri Maia, os consumidores pernambucanos estão aumentando a intenção de consumo, especialmente para a Black Friday deste ano. “Os dados de 2025 da pesquisa "Panorama de Consumo" mostraram que 50% dos respondentes de Pernambuco pretendem comprar mais do que em edições passadas”, disse.

Segundo ele, entre as categorias que mais cresceram em intenção de compra, em relação ao ano passado, estão eletrônicos (+5 p.p.) e beleza e cuidados pessoais (+5 p.p.). Outro destaque é o uso da inteligência artificial para comparar ofertas: 51% afirmaram usar alguma ferramenta. “Ou seja, é um consumidor que pesquisa, compara e só bate o martelo quando sente que fez o melhor negócio”, analisa.

Parcelamento

Entre as opções de pagamento, o cartão de crédito é o meio preferido entre consumidores do estado, escolhido por 45% dos entrevistados. Já o Pix ficou em 2º lugar com 27% de intenção de uso. A pesquisa também mostrou que 81% dos consumidores do estado pretendem parcelar suas compras. De acordo com Maia, houve uma mudança no comportamento em relação ao ano passado, com o aumento de 4 pontos percentuais no número de consumidores que pretendem pagar à vista no estado.

Em relação ao número de parcelas, 75% dos consumidores desejam dividir seus gastos em até 6x; 21% afirmaram parcelar em até 12x, e 4% em mais de 12x.

A pesquisa "Panorama de Consumo" foi realizada entre 14 e 20 de outubro e teve a participação de mais de 1.700 consumidores de Pernambuco.

Hub logístico

Com o objetivo de expandir e agilizar as entregas no Nordeste e no Norte do país, o Mercado Livre inaugurou em 2024, o Centro de Distribuição, no Cabo de Santo Agostinho.

Para Maia, o local tornou-se um hub logístico importante para aumentar e expandir as vendas nas regiões. “A regionalização logística também tem ampliado a competitividade dos vendedores locais. Em junho deste ano, o Mercado Livre anunciou a redução de até 55% nos custos de envio para vendedores do Nordeste e do Norte”, disse. Com isso, Pernambuco tem se tornado uma praça estratégica para a marca durante o ano todo, principalmente em épocas de aquecimento do mercado, como a Black Friday.