Três aeroportos pernambucanos serão leiloados nesta quinta-feira (27)

Expectativa do setor é que investimentos com o leilão dos aeroportos de Araripina, Garanhuns e Serra Talhada sejam de quase R$ 82 milhões. Leilão integra primeira fase do programa AmpliAR

Aeroporto de Garanhuns (Foto: Google Street View)

Os aeroportos pernambucanos de Araripina, Garanhuns e Serra Talhada estão entre os 19 que serão leiloados nesta quinta-feira (27) pelo governo federal. Essa é a primeira etapa do Programa AmpliAR, do Ministério de Portos e Aeroportos. Os certames, que serão realizados a partir das 10h, na sede da B3, em São Paulo. Nesta fase inicial, a expectativa é de atrair quase R$ 82 milhões em investimentos para Pernambuco e R$ 1,25 bilhão no total.

Segundo fontes experientes do setor, a expectativa é de que o aeroporto de Araripina receba um investimento de R$ 20 milhões. A previsão é de que o recurso seja destinado à ampliação do terminal de passageiros e do estacionamento de veículos, além da construção de Resa (área de segurança do fim de pista).

Para o aeroporto de Garanhuns, localizado no Agreste do estado, a previsão é de investimentos na ordem de R$ 22,1 milhões para a construção de Resa, ampliação do pátio de aeronaves e do terminal de passageiros. Já para o aeroporto de Serra Talhada, está previsto o investimento de R$ 39,8 milhões para a ampliação do estacionamento de veículos, do pátio de aeronaves e do terminal de passageiros.

Esta etapa do processo deve ser realizada por meio de um modelo simplificado de concessão. Os contratos terão duração de 30 anos.

“A concessão dos aeroportos de Araripina, Serra Talhada e Garanhuns é fundamental para impulsionar novos investimentos. Estamos criando um ambiente mais favorável para negócios, turismo e logística. Isso significa geração de emprego, renda e mais oportunidades para o povo pernambucano”, afirmou o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Ainda de acordo com o ministro, “nosso objetivo é fortalecer as conexões do interior com o resto do país”. “Aeroportos modernos e eficientes atraem empresas, fortalecem cadeias produtivas e ampliam o fluxo econômico. Pernambuco tem enorme potencial, e esse leilão é um passo decisivo para destravá-lo”, avaliou.

Programa AmpliAR

Dezenove aeroportos regionais localizados na Amazônia Legal e no Nordeste serão leiloados na quinta-feira (27), marcando a primeira rodada do Programa AmpliAR. Caso algum aeroporto não receba propostas, ele permanecerá disponível para as rodadas seguintes do AmpliAR. O programa já tem aval do Tribunal de Contas da União (TCU) para incorporar outros 81 terminais.

O leilão tem como objetivo atrair empresas interessadas em administrar, operar e investir nos aeroportos do estado nos próximos anos. A previsão é de que o processo amplie a capacidade operacional e aumente a competitividade dos terminais.

Ao longo das próximas fases, a previsão do programa AmpliAR é de modernizar de até 100 aeroportos em todo Brasil. Ao todo, os investimentos nos aeroportos do país podem chegar a R$ 5,3 bilhões.

