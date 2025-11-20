Óleo na pista suspende operações no 2º aeroporto mais movimentado do Brasil
Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve operações suspensas por cerca de 30 minutos no feriado do Dia da Consciência Negra
Publicado: 20/11/2025 às 09:44
Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é o segundo mais movimentado do país (Divulgação/Infraero)
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do Brasil, teve suas operações suspensas por cerca de 30 minutos na manhã desta quinta-feira (19), feriado do Dia da Consciência Negra.
Segundo a Aena, concessionária que administra o terminal, o fechamento da pista de decolagem aconteceu às 7h39 por derramamento de óleo na pista.
As operações retornaram por volta das 8h20, com a decolagem de um avião da Azul com destino ao Rio de Janeiro.
A empresa ainda não informou quantos voos foram afetados pela suspensão das operações do aeroporto.