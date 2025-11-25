Inscrições para seleção do Hospital Veterinário do Recife terminam nesta quarta (26)

Hospital Veterinário do Recife (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

As inscrições para a seleção simplificada que vai contratar 41 profissionais para o Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Melo encerram nesta quarta-feira (26). O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela nova área de Concursos e Seleções do aplicativo Conecta Recife.

A seleção oferece vagas para analistas, técnicos e auxiliares em saúde animal. Os salários chegam a R$ 5.833, com contratos válidos por um ano. São 20 vagas para Analista em Saúde Animal (veterinário), duas para Técnico em Saúde Animal (Radiologia e Imagenologia) e 19 para Auxiliar em Saúde Animal (auxiliar veterinário). A avaliação será por análise curricular para todos os cargos, além de prova de títulos no caso dos analistas.

Para se inscrever, o candidato precisa acessar o app Conecta Recife, onde a área de concursos aparece em destaque na página inicial ou dentro do ícone “Administração Pública”. É necessário enviar documentos de identificação e comprovação de formação profissional. O processo também inclui vagas destinadas a pessoas com deficiência, negros e indígenas, com avaliação biopsicossocial e heteroidentificação.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura do Recife.

O Hospital Veterinário do Recife, ligado ao Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, oferece atendimento gratuito para cães e gatos e integra as ações de fortalecimento das políticas públicas de proteção animal na capital.