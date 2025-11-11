Amazon anuncia 1000 vagas temporárias em Pernambuco

Contratação de 1000 vagas temporárias em Pernambuco faz parte da preparação nacional para a Black Friday da Amazon

Amazon (Divulgação/Amazon)

A Amazon anunciou a contratação de 1000 vagas temporárias em Pernambuco como parte da sua preparação nacional para a Black Friday, que, esse ano, acontece em 28 de novembro.

Além das vagas em Pernambuco, para essa Black Friday, a empresa abrirá 13 mil contratações temporárias nacionalmente, o dobro do ano anterior.

As vagas abertas incluem funções como controle de estoque, conferência de encomendas, separação de mercadorias, emissão de notas fiscais e manutenção de equipamentos, sem exigência de experiência prévia.

Além dos salários, a Amazon oferece benefícios e programas de desenvolvimento profissional voltados à formação de talentos e crescimento de carreira para os seus colaboradores.

Desde o início das operações, a Amazon já investiu mais de R$ 2,1 bilhões em Pernambuco. No estado, a empresa com mais de 9 centros logísticos, 3 deles tendo sido inaugurados esse ano.

