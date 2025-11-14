Armando Bisneto anuncia construção de novos cais e novo ciclo de investimentos em Suape

A expansão do Porto de Suape se dá em um momento em que a Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, está em processo de ampliação

Armando Monteiro Bisneto, presidente de Suape (Marina Torres/DP Foto)

O presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, revelou, nesta sexta-feira (14), durante almoço com a imprensa, um ambicioso plano de expansão para o terminal que inclui a construção dos cais 6 e 7, com o objetivo de aumentar em até 30% a capacidade de movimentação do porto.

A iniciativa faz parte de um novo ciclo de investimentos, que prevê R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura nos próximos três anos, utilizando recursos próprios da estatal portuária.

A expansão do Porto de Suape se dá em um momento em que a Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, está em processo de ampliação. A refinaria deve aumentar sua produção de 130 mil para 260 mil barris por dia, potencializando a arrecadação de ICMS do estado. “Atualmente, a Rnest é responsável por 10% do ICMS arrecadado em Pernambuco, o que representa R$ 1,6 bilhão. A dobra da refinaria pode duplicar esse valor", ressaltou.

Armando Bisneto destacou a importância de projetos de energia limpa, como a futura fábrica de e-metanol da dinamarquesa European Energy, que investirá R$ 2 bilhões e gerará 1,5 mil empregos.

Os investimentos também incluem a APM Terminals, que destinará R$ 2,2 bilhões para a construção de um segundo terminal de contêineres, previsto para ser inaugurado em julho de 2026, e que já está gerando 1,4 mil empregos diretos.

A infraestrutura do porto passa por melhorias significativas, com a dragagem do canal externo, garantindo uma profundidade de 20 metros. Essas obras são essenciais para receber a Transnordestina e fortalecer ainda mais a competitividade do Complexo Industrial Portuário.

Bisneto expressou confiança de que Suape se tornará o hub portuário mais importante do Norte e Nordeste do Brasil. “Queremos ser grandes também em grãos e em minério”. De acordo com ele, a governadora Raquel Lyra tem dado todo o apoio ao desenvolvimento do complexo, buscando atrair investimentos estratégicos que consolidem Suape como um polo de transição energética", enfatizou.