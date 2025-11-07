Lideranças do agronegócio de Pernambuco articulam fortalecer escoamento da produção pelo Porto de Suape

Integração entre Porto de Suape, Secretaria de Agricultura do Estado e setores do agronegócio devem impulsionar competitividade e novos investimentos no agronegócio do estado

A agenda, que faz parte do Pacto, teve entre como principais encaminhamentos a articulação de uma reunião com a ApexBrasil, agência responsável por promover exportações e atrair investimentos estrangeiros (Foto: Divulgação)

Os setores produtivos da avicultura e fruticultura do estado projetam fortalecer as exportações através do Porto de Suape. As demandas do agronegócio do estado foram apresentadas em reunião, na última quinta-feira (6), com lideranças da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco (SDA). O encontro foi realizado no Complexo Industrial Portuário de Suape e reuniu lideranças das instituições.

A agenda, que faz parte do Pacto, teve entre como principais encaminhamentos a articulação de uma reunião com a ApexBrasil, agência responsável por promover exportações e atrair investimentos estrangeiros. Além do avanço das tratativas com o Tecon Suape e com o APM Terminals e segundo terminal de contêineres do Porto de Suape, com início das operações previsto para 2026.

“Dando continuidade às ações do Pacto pelo Agro, recebemos lideranças do agronegócio pernambucano. Já havíamos começado a dialogar com o setor de fruticultura e, agora, ampliamos a ouvida para os produtores de aves e ovos de Pernambuco. Buscamos consolidar um diagnóstico que permita a Suape adotar medidas capazes de gerar ganhos logísticos para toda a cadeia produtiva, aproximando o setor agropecuário com o objetivo de ampliar as oportunidades de escoamento de cargas, em consonância com as diretrizes da governadora Raquel Lyra”, ressaltou Armando Monteiro Bisneto.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração logística entre o agronegócio e o porto, além de ampliar a competitividade e o acesso dos produtos pernambucanos aos mercados globais.

“O Pacto pelo Agro segue avançando com diálogo direto com os representantes do setor. Neste encontro, ouvimos os principais players do agronegócio pernambucano, onde discutimos pontos estratégicos para superar gargalos no escoamento da produção pelo Porto de Suape, desde a viabilidade de novas exportações até o abastecimento de grãos, com foco na redução de custos e no fortalecimento do mercado interno”, destacou o secretário da SDA, Cícero Moraes.

Para o presidente da Associação Avícola de Pernambuco (Avipe), Giuliano Malta, a iniciativa é estratégica para ampliar a competitividade do setor e abrir novos mercados. “Vamos construir grandes oportunidades com essa parceria, fortalecendo nossa capacidade de exportação e posicionando Pernambuco no cenário internacional”, destacou.

A avaliação é compartilhada pelo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira, que ressaltou a relevância da aproximação do governo com o setor produtivo. “O Governo do Estado tem se mostrado presente e tem estimulado a fruticultura via Porto de Suape, o que é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio pernambucano”, afirmou.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra, reforçou o impacto econômico do setor. “O agronegócio foi responsável por 37% das exportações de Pernambuco. Com essa iniciativa, todos ganham. Produtores, setor logístico e o Estado”, pontuou.

