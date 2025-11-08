Porto de Suape faz 47 anos e anuncia R$ 1,3 bilhão em infraestrutura para os próximos três anos

Construção dos Cais 6 e 7 se destacam entre os principais projetos de infraestrutura que devem ampliar a capacidade operacional do Porto de Suape

O Porto de Suape é um dos principais vetores de desenvolvimento econômico do Nordeste e referência em logística no Brasil (Foto: Divulgação)

O Complexo Industrial Portuário de Suape comemora, nesta sexta-feira (7), os 47 anos e planeja investir R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura com recursos próprios da estatal portuária, reforçando o papel estratégico de Suape na economia brasileira. O atracadouro é um dos principais vetores de desenvolvimento econômico do Nordeste e referência em logística no Brasil.

A construção dos Cais 6 e 7 destaca-se entre os principais projetos previstos para os próximos três anos. As intervenções vão ampliar a capacidade operacional e o atendimento a novas demandas do setor. Os novos equipamentos irão reforçar a liderança nacional na movimentação de granéis líquidos com a modernização dos píeres dedicados ao segmento.

A expansão também deve aumentar a produção da Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, considerada a maior indústria instalada no complexo, que atualmente está em processo de ampliação.

Segundo o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o complexo mantém um ritmo constante de crescimento e já superou as expectativas dos idealizadores. “Já somos o sexto maior porto público do Brasil, temos 90 empresas instaladas, 12 polos de desenvolvimento e impulsionamos o mercado de trabalho, com mais de 30 mil empregos diretos e indiretos”, ressalta.

Ele destaca ainda que Suape se prepara também para se consolidar como uma base para a transição energética. “A governadora Raquel Lyra tem atuado fortemente pelo desenvolvimento do complexo. Em recente missão internacional, intensificou articulações junto a investidores estratégicos para consolidar Suape como Hub de transição energética “, pontua o gestor do complexo industrial portuário.

Fábrica de e-metanol

Entre os principais empreendimentos com investimentos privados no Porto de Suape está a primeira fábrica de e-metanol do Brasil, da empresa dinamarquesa European Energy, que investirá R$ 2 bilhões em uma área de 10 hectares dentro do complexo.

Com previsão de entrar em operação em 2028, a obra deve gerar 1.500 empregos diretos e indiretos. Outra indústria, da GoVerde Holding, já confirmou instalação com porte e investimento semelhantes. Em parceria com o Senai Pernambuco, Suape também abriga o Senai Park, um centro de inovação e tecnologia inaugurado em outubro deste ano, que recebeu R$ 100 milhões e prevê captar outros R$ 200 milhões em novos projetos.

Já em sustentabilidade, o atracadouro avança com a construção do primeiro terminal de cargas e contêineres 100% elétrico do Brasil, sob responsabilidade da APM Terminals, subsidiária da Maersk. O investimento de R$ 2,2 bilhões ampliará as rotas e conexões internacionais do complexo.

O polo farmacoquímico ganha força com a expansão da Indústria Aché (R$ 267 milhões) e a chegada da Blau Farmacêutica – investimento de R$ 1 bilhão e geração de 1.400 empregos -, além do avanço na criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que abrirá novas oportunidades comerciais, inclusive para o setor do agronegócio.

Dragagem do canal interno

A dragagem do canal interno e da bacia de evolução é outro marco importante. A obra tem o valor total de R$ 217 milhões, sendo R$ 117 milhões do Governo de Pernambuco e R$ 100 milhões do Ministério de Portos e Aeroportos, via PAC 3.

A intervenção deixará o porto apto a receber navios de grande porte, como os petroleiros da categoria Suezmax e os porta-contêineres New Panamax, de 366 metros de comprimento, com profundidade de 16,2 metros.

Com a homologação do canal externo pela Marinha do Brasil, que atesta profundidade de 20 metros, Suape reforça sua infraestrutura e reafirma seu compromisso com o futuro. Aos 47 anos, o complexo celebra conquistas e se prepara para seguir crescendo com inovação, sustentabilidade e desenvolvimento para Pernambuco e para o Brasil.

