Paulista North Way prepara programação para seus 10 anos

O shopping vai distribuir pares de ingressos para o cinema entre os moradores de Paulista que completam idade nova na mesma data

Paulista North Way Shopping (Divulgação)

Inaugurado em 2015, o Paulista North Way Shopping completa, no próximo dia 31 deste mês, seus 10 anos de existência. Para marcar a data, uma série de atividades está sendo planejada que inclui ingressos gratuitos de cinema para os moradores de Paullista que fazem aniversário no mesmo dia.

Durante todo o dia do aniversário, os visitantes poderão participar de ações interativas, com distribuição de brindes, presença de personagens e atrações. Para receber o par de ingressos, os interessados precisam apresentar documento de identidade e comprovante de residência no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do shopping, no Piso L1.



A festa também acontece nas redes sociais. No Instagram oficial, o @paulistanorthwayshopping, os seguidores poderão participar de ações interativas e concorrer a premiações exclusivas.

“Em uma década de muitas histórias e conquistas, o Paulista North Way Shopping celebra o que construiu de mais valioso: esse relacionamento com o público que o escolheu como parte do seu dia a dia nessa jornada de sucesso, e transformação e desenvolvimento da cidade”, avalia Marco Motta, superintendente do Paulista North Way Shopping.



Dividido em 3 pisos, o mall conta com 15 lojas âncoras com as principais marcas do varejo nacional.

Além disso, a estrutura tem 168 lojas satélites, praça de alimentação com 1.200 lugares com vista panorâmica para a Mata da Jaguarana, nove salas de cinema com tecnologia 3D, estacionamento com capacidade para 1.400 veículos, além de um grande número de operações de serviços: bancos, casa lotérica, posto de atendimento do Detran, clínicas médicas e de diagnósticos, cartórios, secretaria de finanças do município, salão de beleza, academia, entre outros.

