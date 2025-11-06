Feijão, batata, óleo de soja e sabão em pó: Procon-PE aponta itens que tiveram aumento de preço na cesta básica

Supermercado (Valter Campanato/Agência Brasil)

Realizada entre os dias 20 e 24 de outubro, pelo Procon-PE, a pesquisa de preços da cesta básica identificou uma variação entre produtos de um mercado para o outro, de quase 500%.

O levantamento ainda apontou um aumento no valor da cesta, tendo como base o valor de setembro de 2025, quando chegou a custar R$ 682,13, e em outubro subiu para R$ 693,22, configurando um aumento de 1,63%, ou R$ 11,09 em seu preço.

O valor de R$ 693,22, compromete o percentual de 45,67% do salário mínimo de R$1.518,00.

A pesquisa foi realizada em 26 estabelecimentos comerciais localizados em Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, abordando 27 itens diferentes entre alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal.

Aumento

A pesquisa aponta que alguns itens tiveram redução no preço médio. Entre eles, o quilo da batata inglesa. Em setembro, o preço médio do produto era R$ 4,54, e em outubro subiu para R$ 5,55, o que representa um aumento de 22,18%. A garrafa de óleo de soja com 900ml, também sofreu reajuste de preço, em setembro custava, em média, R$ 9,23, e em outubro seu custo médio subiu para R$ 9,62 um aumento de 4,18%. O quilo do feijão mulatinho ou carioca, em setembro custava, em média, R$ 5,92, e em outubro seu custo médio subiu para R$ 5,99 um aumento de 1,25%.

Já o sabão em pó de 500g, em setembro custava, em média, R$ 2,90, e em outubro seu custo médio subiu para R$ 3,21 um aumento de 10,73%.

Variação

O item com a maior variação na pesquisa foi o pacote de 500g de sabão em pó. O menor preço encontrado foi R$ 1,29, enquanto o maior foi R$ 7,69, resultando em uma diferença percentual de cerca de 496,12%. Ainda no setor de limpeza, o pacote de sabão em barra com cinco unidades , foi encontrado por R$ 5,48 em um estabelecimento e por R$ 15,99 em outro, o que representa uma diferença percentual de 191,79%.

Os itens no setor de higiene pessoal também apresentaram uma variação de preço que chamou a atenção. O pacote de papel higiênico com quatro rolos de 30 metros, foi encontrado por R$ 2,18 em um estabelecimento e por R$ 9,59 em outro, o que representa uma diferença percentual de 339,91%. Outro item que se destacou pela alta variação foi o pacote de absorvente higiênico com oito unidades. O menor preço encontrado foi R$ 1,99, enquanto o maior foi R$ 6,88, resultando em uma diferença percentual de cerca de 245,73%.

Na seção de alimentos, o quilo da cebola foi encontrado em um estabelecimento por R$ 1,69 e em outro por R$ 4,99, causando uma diferença percentual de 195.27%. Ainda no setor de alimentos, o quilo da banana pacovan ou prata (coletado o menor preço), foi encontrado em um estabelecimento por R$ 2,88 e em outro por R$ 6,99, causando uma diferença percentual de 142,71%. O quilo do alho foi encontrado em um estabelecimento por R$ 17,50 e em outro por R$ 40,90, causando uma diferença percentual de 133,71%.