Edital de licitação do Trecho pernambucano da Transnordestina será lançado na sexta-feira (31)

O anúncio de retomada da obra até Suape foi feito nesta quarta-feira (29), durante o programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) (Foto: Divulgação/TLSA)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou nesta quarta-feira (29), que o edital de licitação, que reintegra o trecho pernambucano da Transnordestina, será lançado na próxima sexta-feira (31). O trecho que liga Salgueiro, no Sertão, a Suape, no Litoral Sul, foi reincluído no traçado da ferrovia, após ter sido retirado do traçado em 2022.

O edital de licitação para a continuidade das obras do lote SPS-4 da ferrovia compreende o primeiro trecho da Transnordestina em Pernambuco, que conecta as cidades de Custódia e Arcoverde, no Sertão do estado, em uma extensão de 73 quilômetros.

Com cerca de 540 km de extensão, o trecho pernambucano da ferrovia (Salgueiro-Suape) deve transformar a infraestrutura logística de Pernambuco e facilitar o escoamento da produção do interior do estado pelo litoral do estado, através do Porto de Suape.

O anúncio foi feito pelo ministro durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). “A boa nova é que o presidente Lula tomou a decisão de não retirar Pernambuco da estratégia do desenvolvimento do Nordeste ferroviário, e reincluiu o braço de Pernambuco, que vai de Salgueiro a Suape”, disse.

Ainda segundo o ministro, o edital será publicado por videoconferência para facilitar a participação das autoridades. "No dia que o contrato estiver assinado, depois da licitação feita, eu vou estar presente em Pernambuco para a gente dar a ordem de serviço para retomar as obras”, concluiu. A previsão é de que as obras sejam retomadas após a conclusão do processo de licitação.

Durante evento em comemoração ao Dia Servidor do Público, a governadora do estado, Raquel Lyra, comemorou o anúncio e destacou o trabalho que vem sendo feito para a retomada das obras da ferrovia no estado. “Estou feliz porque está sendo cumprido um cronograma feito desde o início do nosso mandato. É importante dizer que, em 2022, o trecho de Pernambuco da Transnordestina tinha sido retirado do contrato da empresa privada. Nós fomos para a luta, colocando esse tema como uma das três grandes prioridades do nosso estado. Então a gente tem a obra da ferrovia sendo retomada, agora com recurso público, através de uma empresa pública com edital lançado. A gente já deve ter obra no primeiro trimestre do ano que vem acontecendo”, afirmou.

Um dos grandes projetos estruturantes do país, No total, a ferrovia terá uma extensão superior a 1,2 mil quilômetros e um custo de aproximadamente R$ 15 bilhões. A ferrovia atravessará 53 municípios e ligará Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), com um ramal até Suape (PE).

A previsão é de que comece a entrar em operação ainda em 2025, no trecho de 580 quilômetros entre o Terminal Intermodal de Cargas de Bela Vista (PI) e Iguatu (CE), passando pelo interior de Pernambuco.