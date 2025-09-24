Edital de licitação da Transnordestina será lançado em outubro

O edital de licitação para a continuidade das obras do lote SPS-4 da ferrovia compreende o primeiro trecho da Transnordestina em Pernambuco, que conecta as cidades de Custódia e Arcoverde, no Sertão do estado, em uma extensão de 73 quilômetros (Foto: Vosmar rosa/Mpor)

O edital de licitação da Transnordestina será lançado no final de outubro. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (24), pelos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Renan Filho (Transportes), após reunião, em Brasília, com mais de 20 prefeitos de Pernambuco. A expectativa é que o edital saia entre os dias 30 e 31. Com a previsão de R$ 200 milhões em investimentos, a previsão é que as obras comecem em janeiro de 2026.

O edital de licitação para a continuidade das obras do lote SPS-4 da ferrovia compreende o primeiro trecho da Transnordestina em Pernambuco, que conecta as cidades de Custódia e Arcoverde, no Sertão do estado, em uma extensão de 73 quilômetros.

A implantação de dois portos secos, um localizado no Sertão e o outro no Agreste, ao longo do traçado da ferrovia em Pernambuco, também foi outro tema na reunião.

Essa intervenção deve ampliar a capacidade logística do estado e contribuir para impulsionar o desenvolvimento econômico das regiões atendidas pelo projeto. O porto seco funciona como um intermodal para ferrovias e rodovias e a implantação dessa estrutura alivia a pressão alfandegária nos portos marítimos, podendo reduzir custos na logística.

Durante a reunião, o ministro Renan Filho destacou que a Infra S.A deverá realizar um estudo técnico para avaliar a viabilidade da instalação dos portos secos em Salgueiro e no Agreste. Os locais devem se tornar um ponto de escoamento da produção do interior pernambucano, trazendo mais oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento da região.

Silvio Costa Filho reforçou que a retomada da Transnordestina também vai trazer novas oportunidades de negócios no estado. “Estamos trabalhando para garantir que esse empreendimento histórico saia do papel e transforme a infraestrutura logística do nosso Estado e do Nordeste. Essa obra é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado,para Suape, mas, sobretudo, para o desenvolvimento do interior de Pernambuco”, disse Costa Filho.

Após a reunião, o ministro Renan Filho destacou que a retomada dessas obras em Pernambuco faz parte do compromisso do governo do presidente Lula. "Vocês lembram que o presidente Lula não deixou tirar Pernambuco do desenvolvimento do Nordeste. E hoje estamos anunciando que esse pedaço de Custódia até Arcoverde, agora em outubro, nós vamos publicar o edital de licitação para reiniciar a obra após 10 anos", garantiu Renan.

O ministro também pontuou que a parceria com os estados e municípios é importante para que a ferrovia avance. Ele destacou ainda que a integração de diferentes modais fortalece a economia regional.

Além da participação dos prefeitos do Sertão do estado, a reunião contou com a participação dos gestores do Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul do Estado de Pernambuco (Comagsul), dos deputados federais Pedro Campos e Guilherme Uchoa e do deputado estadual Danilo Godoy.