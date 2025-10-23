° / °
Economia
LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 95 milhões; veja as dezenas sorteadas

138 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.307,65 cada

Agência Brasil

Publicado: 23/10/2025 às 21:12

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.931 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52

138 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.307,65 cada. 6.897 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 735,73 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mais Lidas
