Após apagão, ministro diz que "país não precisará retomar horário de verão este ano"  

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o Governo Lula chegou à conclusão de que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, país está "em condição de segurança energética completa e absoluta"

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira (14), que o governo federal está “completamente seguro” de que o país não precisará retomar o horário de verão neste ano.

A declaração foi feita horas depois de um apagão que atingiu ao menos nove estados brasileiros, durante a madrugada.

Em Pernambuco, segundo a Neoenergia, 600 mil clientes foram afetados em 60 cidades, do Agreste ao litoral.

De acordo com Silveira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne todo mês para tratar da segurança energética nacional e também da modicidade tarifária – princípio que garante a cobrança de tarifas justas.

"Chegamos à conclusão de que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano.”

Em entrevista a emissoras de rádio durante o Programa Bom Dia, Ministro, Silveira lembrou que o Brasil é um país que depende naturalmente de suas hidrelétricas.

“Elas nos dão segurança energética e dependem das nossas térmicas. Por isso, estamos implementando e vamos, na próxima semana, lançar o leilão das térmicas.”

Sobre o apagão, o ministro disse que afirmou que “foi um problema na infraestrutura ocasionado por um incêndio numa subestação do Paraná”.

Diferentemente de outros episódios ocorridos no país, o problema desta madrugada não foi ocasionado por falta de energia.

“É importante que a população entenda o que acontece neste momento. Não é falta de energia. É um problema na infraestrutura que transmite a energia. Quando se fala em apagão, a gente sempre lembra aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021 que, na verdade, aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje, não. Hoje, nós temos muita energia.”

Energias renováveis intermitentes

Segundo o ministro, o Brasil é um país com grande capacidade para produzir energia renovável que, embora limpa, tem a característica de ser intermitente, por depender de fatores naturais. Para lidar com isso, o governo federal aposta no armazenamento por baterias.

"São energias ainda intermitentes. Por isso, também estamos com uma expectativa muito grande de lançar, ainda neste ano, nosso leilão de bateria. A gente vai literalmente armazenar vento. O vento vai ser armazenado através das baterias.”

O ministro explicou que, com as baterias, será possível armazenar a energia solar, por exemplo.

“Através da bateria, vamos ter o sol até 22 horas armazenado. Energia solar armazenada em baterias. É um grande sistema que vem estabilizar o nosso sistema”, completou.

Ao citar o apagão ocorrido na Península Ibérica, em abril, Alexandre Silveira lembrou que a instabilidade gerada por energias intermitentes não se restringe ao Brasil.

“É um grande problema e não é um problema nacional, é um problema no mundo inteiro. Portugal, Espanha sofreram agora recentes apagões de longo prazo por causa dessas intermitências”.

O sistema energético brasileiro, no entanto, é "muito robusto", segundo Silveira, e com o planejamento "muito bem feito". Por esse motivo, o governo descarta a necessidade do horário de verão em 2025.

“O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, teríamos coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independentemente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, de implementá-lo”, concluiu.