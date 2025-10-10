Prefeito de cidade em Pernambuco faz inauguração do próprio túmulo com 'Ave Maria Sertaneja'

Gilvandro Estrela disse que cerimônia foi "gesto simbólico de respeito e reconhecimento ao ciclo da vida"

Prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela, inaugurou seu próprio túmulo no Cemitério João Batista (Foto: Reprodução/Gilvandro Estrela)

O prefeito Gilvandro Estrela (União Brasil), do município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, chamou a atenção nas redes sociais ao realizar uma cerimônia de inauguração do próprio túmulo no cemitério São João Batista, localizado na cidade, ao som da canção “Ave Maria Sertaneja”, de Luiz Gonzaga. O ato aconteceu na última quarta-feira (8).

Segundo o prefeito, a inauguração foi um “gesto simbólico de respeito e reconhecimento ao ciclo da vida”, além de uma homenagem aos falecidos. Na cerimônia, Gilvandro estava acompanhado de amigos, aliados políticos e músicos em uma roda.

O evento gerou críticas e piadas de internautas. “Já vi de tudo, mas este se superou”, escreveu um comentário. “Está incomodando os falecidos, deixem eles descansarem em paz”, disse outro.

