Shopee abre o 14º centro de distribuição no Brasil em cinco anos

Centro de distribuição da Shopee será na Região Metropolitana do Recife (Foto: Divulgação)

Na disputa pela liderança do comércio eletrônico, a multinacional Shopee inaugura, nesta segunda-feira, 6, o seu 14º centro de distribuição no Brasil. O novo empreendimento fica em São Bernardo do Campo (SP) e tem o maior sistema automatizado de classificação de produtos (sorter) da empresa, com capacidade para processar cerca de 3,8 milhões de pedidos por dia.

No comércio eletrônico, quem tem mais galpões para armazenagem e distribuição de mercadorias entrega mais rápido e gasta menos para chegar à casa do cliente, uma estratégia que acirrou a busca por imóveis do gênero.

"A logística é um dos principais focos da Shopee, desde a expansão da malha até a otimização de processos", afirmou Rafael Flores, líder de Expansão da Shopee, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Seguiremos expandindo a nossa rede logística para garantir entregas cada vez mais rápidas", acrescentou ele, sem revelar o número de inaugurações pela frente.

Lançada em 2015 em Cingapura, a Shopee está no Brasil desde 2020. Em pouco tempo, a empresa se tornou a segunda maior ocupante de galpões logísticos no País, ultrapassando a Amazon, de acordo com dados da consultoria imobiliária Newmark.

Nos últimos cinco anos, a Shopee estruturou mais de 1 milhão de metros quadrados em espaços logísticos, totalizando 14 centros de distribuição.

Deste total, 12 funcionam no modelo cross-docking, em que as mercadorias coletadas via parceiros logísticos são reorganizadas e direcionadas aos polos de última milha para serem entregues ao consumidor final.

Outro dois são do tipo fulfillment, em que os produtos de vendedores selecionados ficam armazenados no espaço, e a Shopee fica responsável pela preparação dos pacotes e gestão do envio após a venda no aplicativo.

A empresa tem ainda 3 mil estabelecimentos comerciais credenciados como agências. Neste modelo, os estabelecimentos exercem suas atividades habituais e também funcionam como pontos de coleta, retirada e devolução de produtos.

Competição

O aumento na competição no comércio eletrônico foi evidenciado nos últimos meses, com o Mercado Livre ampliando a oferta de frete grátis para compras a partir de R$ 19 (antes era R$ 79). Na sequência, a Amazon respondeu com isenção de taxas para os vendedores que usam o serviço fulfillment.

Os movimentos foram considerados agressivos por analistas de varejo, que apontaram pressão sobre a margem das atividades com essa oferta de descontos.

Questionado sobre o tema, Flores adotou tom diplomático. "Acreditamos que a concorrência acirrada faz parte da dinâmica natural de um mercado em expansão como o e-commerce brasileiro, e também acreditamos que há espaço para todos crescerem com a economia digital", respondeu.

"Acompanhamos de perto os movimentos do setor e seguimos firmes na nossa estratégia de crescimento sustentável", emendou.

O líder de expansão da Shopee avaliou o crescimento do negócio envolve uma combinação de fatores, como as ofertas de cupons de desconto, frete grátis e cashback, além de uma ampla variedade de produtos, logística eficiente e desenvolvimento contínuo da base de vendedores, incluindo grandes marcas.

Ele citou que, hoje, a Shopee conecta mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, tendo 1 mil marcas parceiras na seção de "lojas oficiais".

Na Grande São Paulo, cerca de 25% das encomendas da Shopee foram entregues até o dia seguinte, e 40%, em dois dias. Já a opção de entrega rápida foi expandida e está disponível em mais de 75 cidades nas regiões de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.