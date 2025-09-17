Recife lidera ranking do Nordeste de aluguéis mais caros e já é segundo lugar no país

Com R$ 60,65 por metro quadrado, capital pernambucana só perde para São Paulo e supera cidades vizinhas como Salvador, Fortaleza e João Pessoa, segundo o índice FipeZap

A nova pesquisa sobre aluguéis da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) atesta o que muitos recifenses já sentem na pele: a capital pernambucana ostenta, atualmente, o segundo lugar entre as capitais mais caras do Brasil para se morar. Em agosto, o valor médio do metro quadrado na capital pernambucana, para aluguel, era de R$ 60,65, pouco abaixo dos R$ 61,69 registrados em São Paulo, revelou o índice FipeZip, divulgado nesta terça-feira (16) pela entidade.

Enquanto Recife lidera a região com preços acima de grandes capitais como Rio de Janeiro (R$ 53,45/m²) e Belo Horizonte (R$ 47,61/m²), outras cidades nordestinas apresentam valores bem mais baixos: Salvador (R$ 48,68/m²), João Pessoa (R$ 45,39/m²), Natal (R$ 39,65/m²), Fortaleza (R$ 35,68/m²), Aracaju (R$ 26,12/m²) e Teresina (R$ 25,18/m²).

“A locação de imóveis tem se tornado cada vez mais procurada pelas famílias, o que torna esse mercado ainda mais atrativo para investidores, impulsionado pelo crescimento da demanda. Esse movimento ocorre, principalmente, pela perda do poder de compra, somada às altas taxas de juros, que tornam o financiamento imobiliário inviável para grande parte da população”, comenta o advogado Amadeu Mendonça, especialista em Negócios Imobiliários e Planejamento Patrimonial.

De acordo com o índice FipeZap, o bairro mais caro do Recife ainda é o Pina (R$ 76,80/m², alta de 14,40%), seguido por Parnamirim (R$ 72,50/m²), Boa Viagem (R$ 64,80 /m²), Espinheiro (R$ 61,90 /m²) e Tamarineira (R$ 59,20 /m²). Os demais bairros que aparecem no monitoramento mensal são Madalena (R$ 56,10 /m²), Santo Amaro (R$ 56,0 /m²), Graças (R$ 56 /m²), Casa Amarela (R$ 51,40/m²) e Cordeiro (R$ 37,10 /m²), localidade que trouxe a maior majoração nos últimos 12 meses, uma alta de 32,3%.

Inflação anual

No acumulado de 12 meses até agosto, Recife também registrou uma das maiores altas do país: os aluguéis subiram 13,97%, mais que o dobro da inflação oficial (IPCA, +5,13%). Capitais nordestinas como Salvador (+18,92%), João Pessoa (+13,56%) e Fortaleza (+12,06%) também puxaram a valorização, mostrando que a pressão sobre o mercado imobiliário não se restringe a Pernambuco.

Os preços elevados, no entanto, são uma oportunidade para os investidores, lembra Amadeu Mendonça. De acordo com o FipeZap, Recife também chama atenção pela rentabilidade dos aluguéis, alcançando 8,41% ao ano — a segunda maior do país, atrás apenas de Belém (8,44%). “Os juros básicos em 15% ao ano continuam pressionando o crédito imobiliário. Quem não pode financiar, dadas as restrições atuais do cenário macroeconômico, acaba cedendo aos preços por uma conjuntura de benefícios da região em que se deseja viver”, enfatiza.

*Confira os valores médios por metro quadrado, com a alta dos últimos 12 meses:

Pina R$ 76,8 /m² +14,4%

Parnamirim R$ 72,5 /m² +29,7%

Boa Viagem R$ 64,8 /m² +15,2%

Espinheiro R$ 61,9 /m² +11,2%

Tamarineira R$ 59,2 /m² +4,8%

Madalena R$ 56,1 /m² +15,2%

Santo Amaro R$ 56,0 /m² +2,4%

Graças R$ 56,0 /m² +4,0%

Casa Amarela R$ 51,4 /m² +9,3%

Cordeiro R$ 37,1 /m² +32,3%

*Fonte: FipeZap