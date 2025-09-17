Veja como votaram os deputados de Pernambuco na PEC da blindagem

Texto-base da PEC da Blindagem foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite dessa terça-feira (16)

Sessão da Câmara dos Deputados (Lula Marques/Agência Brasil)

O novo texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das prerrogativas foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite dessa terça-feira (16), com 344 votos favoráveis no segundo turno.

A proposta, conhecida como PEC da Blindagem, estabelece alterações que determinam mais proteção contra ações da Justiça a deputados e senadores, como voto secreto para a prisão de deputados e foro privilegiado.

No primeiro turno de votação, foram 18 os deputados federais de Pernambuco que se colocaram a favor da proposta, enquanto dois se abstiveram e cinco foram contrários. Já no segundo turno, 19 parlamentares votaram a favor, cinco votaram contra e houve uma abstenção.

Agora, o texto ainda tem dois destaques a serem analisados antes de seguir para o Senado.

Veja os votos dos deputados de Pernambuco na PEC da Blindagem: