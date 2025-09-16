Campanha pretende aumentar em 5% as vendas no comércio do Centro do Recife

Lançada nesta terça-feira (16), a ação Vem Pro Centro Premiado 2050 acontece até o próximo dia 20 com promoções e sorteio de prêmios

Campanha Vem Pro Centro Premiado 2025 (Divulgação)

O comércio do centro do Recife deve ter um aumento de 5% nas vendas com a ação Vem Pro Centro Premiado 2025, lançada nesta terça-feira (16) pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). A iniciativa, inédita, será realizada até o dia 20 de setembro e tem como proposta fortalecer o movimento de consumidores na região central do Recife por meio de promoções e sorteio de prêmios. Mais de 1.500 estabelecimentos dos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, incluindo o Shopping Boa Vista, estão confirmados na campanha.

Entre os atrativos, será sorteado um caminhão de prêmios, além de duas bicicletas aro 29. Para o presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife, Fred Leal, a ação representa uma oportunidade para reverter a queda no fluxo de clientes e dar novo fôlego ao comércio de rua. “A CDL Recife está empenhada em promover o comércio do Centro do Recife. Essa nova ação, exclusiva para o comércio local, irá trazer um novo fôlego nas vendas para que os lojistas se preparem para as demandas de final de ano”, afirmou. Segundo ele, as principais vias receberão faixas de divulgação e os estabelecimentos participantes estarão devidamente identificados.

Como participar

Para entrar na disputa pelos prêmios, o consumidor deve cadastrar suas notas fiscais no site www.vemprocentropremiado.com.br. É necessário informar o CNPJ, o valor, a data e o endereço do estabelecimento. A cada R$ 50 em compras, realizadas nas lojas credenciadas, o cliente recebe direito a três cupons eletrônicos. O sorteio ocorrerá no dia 26 de setembro, às 10h, na sede da CDL Recife, no bairro da Boa Vista, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da campanha.

A realização do Vem Pro Centro Premiado conta com a parceria da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Governo de Pernambuco, Recentro, Prefeitura do Recife, New Bike, Sindilojas Recife, Café do Mercado e Shopping Boa Vista.



Confira os prêmios que compõem o caminhão

01 Conjunto Mesa com 4 cadeiras;

01 Guarda Roupa 4 portas;

01 Cama Box Casal;

01 Sofá 3 lugares reclinável,

TV Led Smart 32”;

01 Air Fryer; 01 Fogão 4 bocas;

01 Micro-ondas;

01 Liquidificador;

01 Sanduicheira e Grill;

01 Ventilador de mesa;

01 Espremedor de frutas;

01 Geladeira.

