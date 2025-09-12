Indústria de Pernambuco cresce em julho mas segue com retração anual

Produção física registra alta de 0,9% frente a junho e de 4,5% na comparação com julho de 2024, mas acumulado do ano aponta queda de 8%, segundo o IBGE.

Refinaria Abreu e Lima (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A produção física industrial em Pernambuco apresentou crescimento em julho de 2025, mas o desempenho ainda não foi suficiente para reverter o cenário negativo acumulado no ano. Dados da Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a indústria geral do estado avançou 0,9% em relação ao mês imediatamente anterior e 4,5% na comparação com julho de 2024.

Variações mensais

O resultado de julho confirma uma variação positiva frente aos dois recortes de comparação mais curtos. No entanto, ao se considerar períodos mais longos, o desempenho é de retração. No acumulado de 2025, a produção industrial pernambucana registra queda de 8%, enquanto, no acumulado dos últimos 12 meses, o recuo foi de 1,4%.

Segmentos analisados

De acordo com o IBGE, foram observados 21 tipos de indústrias de transformação. O instituto destacou que houve variações significativas entre os segmentos que compõem o setor, com parte deles apresentando crescimento em julho. Esses desempenhos específicos contribuíram para o resultado positivo do mês, mas não foram suficientes para reverter as perdas que se acumulam desde o início do ano.

Os números revelam que a indústria pernambucana encerrou julho em situação de contraste: de um lado, avanços expressivos frente ao mês anterior e em relação a 2024; de outro, a persistência de retração no resultado consolidado do ano e no horizonte de 12 meses.

