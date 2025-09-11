Cana-de-açúcar e uva se destacam na produção agrícola de Pernambuco em 2024

Em 2024, a uva foi responsável pela produção de 755 mil toneladas, enquanto a cana chegou a 16 milhões de toneladas na produção (Foto: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA))

Em Pernambuco, a uva alcançou R$ 4,3 bilhões, o maior valor de produção agrícola do estado, seguida pela cana-de-açúcar, que foi responsável por alcançar R$ 2,7 bilhões no valor de produção, no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11), na Pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de registrar o maior valor de produção, a uva foi atrás da cana-de-açúcar em relação à quantidade produzida. A uva foi responsável pela produção de 755 mil toneladas, enquanto a cana chegou a 16 milhões de toneladas na produção.

No total da produção, o IBGE registrou que a cana teve o maior destaque, com 16 milhões de toneladas de quantidade produzida em 270.594 hectares de área colhida, seguida pelo feijão, com 148.520 hectares de área colhida.

De acordo com o IBGE, as menores produções foram registradas para o arroz em casca, que alcançou R$ 27 mil, e a tangerina, com 16 toneladas. Outro destaque entre os menores valores registrados pelo IBGE está o açaí, responsável por gerar R$ 36 mil), por causa da baixa escala de produção e do menor valor agregado dessas culturas.

Rendimento médio da produção

Ainda segundo o IBGE, em relação ao rendimento médio da produção, calculada pela produtividade por hectare, o tomate saiu na frente com 59.791 kg/ha. Em segundo lugar, está a cana-de-açúcar, que produziu 59.507 kg/ha.

Já os menores rendimentos foram registrados na fava em grão (334 kg/ha) e no feijão em grão (398 kg/ha).

