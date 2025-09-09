Nova plataforma da Sudene reúne informações estratégicas do Nordeste

Site traz dados sociais, econômicos e ambientais que podem auxiliar pesquisadores e influenciar na criação de políticas públicas para a região

A plataforma Data Nordeste foi lançada nesta terça-feira (9) pela Sudene (Foto: Divulgação)

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) lançou nesta terça-feira (9) o Data Nordeste. A plataforma virtual que reúne indicadores econômicos, sociais e ambientais deve auxiliar pesquisadores na criação de estudos, atrair investimentos e agilizar a tomada de decisão de políticas públicas na região.

O desenvolvimento do portal foi feito pela Sudene em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Observatório da Caatinga e Desertificação, vinculado à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); além de outras instituições. O sistema pode ser acessado através do site da Sudene: www.gov.br/sudene.

De acordo com o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o projeto se destaca por oferecer maior transparência à população. “A importância da plataforma é que nós agora temos um ambiente de pesquisa para a região que não tínhamos. Antes, esses dados tinham que ser buscados em outros ambientes espalhados. Agora, a Sudene, junto com parceiros, disponibiliza o portal para que qualquer cidadão da região possa encontrar esses dados em um único local”, destaca.

Para Alexandre, na medida em que essas informações estão sistematizadas, isso também agiliza na hora de decisões como o desenvolvimento de políticas públicas na região. Segundo ele, também está nos planos da Sudene continuar expandindo as informações do portal. “Nós temos a ideia de trazer para dentro da plataforma, em um segundo momento, indicadores das metas do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Além disso, temos a equipe que tratará da evolução permanente da ferramenta”, afirma.

Os dados disponibilizados no portal são de fontes públicas, como o IBGE. No projeto, idealizado em 2024, a Sudene é responsável pela construção do portal, além da inteligência e análise dos dados para a elaboração de conteúdos como os paineis de dados e os boletins temáticos.

O Data Nordeste foi criado com o objetivo de traduzir estatísticas para simplificar os dados à população. De acordo com a Sudene, a iniciativa surgiu do desafio dos gestores públicos e pesquisadores que enfrentavam dificuldades para acessar dados regionais confiáveis e organizados. O ambiente permite o acesso a dados sobre infraestrutura, incentivos fiscais e mercados. Além disso, o sistema permite a utilização de mapas interativos e séries históricas.

Estrutura do portal

O portal disponibiliza a navegação de informações em diversos temas como educação, saúde, meio ambiente, economia e renda, infraestrutura e saneamento, demografia e segurança hídrica.

O Data Nordeste conta com painéis de dados em formato de dashboards multitemáticos, com navegação intuitiva e narrativas automáticas. Além disso, o portal possui boletins temáticos que aprofundam indicadores do desenvolvimento regional, datastories e mapas interativos.

O portal também conta com aplicações georreferenciadas, como o SigMapas e o Observatório da Caatinga e Desertificação (OCA). Os espaços trazem informações a partir de dados específicos ambientais e populacionais.