Transnordestina será licitada em outubro, com trecho pernambucano

Durante evento no Recife, ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que projeto executivo da obra já está pronto

Ministro Renan Filho (Fotos: Rafael Vieira / DP Foto)

A Transnordestina será licitada em outubro, incluindo o trecho pernambucano entre Salgueiro, no Sertão do estado, e o Porto de Suape, em Ipojuca, no litoral Sul. A garantia foi dada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta segunda feira (1º), durante a abertura do Fórum Nordeste 2025.

“Em outubro nós vamos publicar o edital”, assegurou Renan Filho, adiantando que o projeto executivo da obra já está concluído.

“O projeto privado (que seria executado pela TLSA) não levava em consideração as necessidades de um projeto público para ser licitado. Nós adequamos, estamos com ele pronto e agora em outubro a gente licita”, afirmou.

“Quando licitarmos, eu quero voltar aqui para dar ordem de serviço e para dizer ao povo pernambucano que a transnordestina voltou no Nordeste, mas voltou em Pernambuco também, completou.

Segundo o ministro, a reinclusão do trecho pernambucano da obra foi um pedido do presidente Lula ainda nos seus primeiros dias de governo. “Porque não há estratégia para desenvolvimento do Nordeste excluindo o estado de Pernambuco”, explicou Renan Filho.

O ministro também revelou que a ferrovia é “a maior obra de infraestrutura linear do país”. “Hoje, tem quatro mil homens trabalhando na construção do (trecho) que já está em obra. Quando nós iniciarmos o trecho Pernambuco, vamos ter seis mil trabalhadores atuando”, detalhou.

De acordo com o prefeito João Campos, "o Nordeste precisa estar sempre unido para poder conseguir o avanço de pautas estratégicas como a Transnordestina".

“Pautas tão estratégicas como a transnordestina, que eram o grande sonho de Dr. Arraes e o próprio presidente Lula diz isso, que foi uma das agendas que ele fez em 89 com o Arraes, onde ele colocou que a gente não pode, de jeito nenhum, permitir que o trecho de Pernambuco não tenha a sua conclusão garantida. É uma agenda muito maior do que qualquer governo, muito maior do que qualquer setor. É uma agenda do Estado, é uma agenda que, de fato, liberta o futuro”, concluiu o prefeito.

Na última sexta-feira (29), durante início das obras de dragagem em Suape, a governadora Raquel Lyra já havia destacado que a meta é reiniciar as obras da ferrovia ainda este ano.

“Há 450 milhões no orçamento do governo federal dentro da Infra S.A, que é a empresa que vai tocar a obra no primeiro momento, para garantir a retomada do investimento com dinheiro público. Ao mesmo tempo, estamos terminando o projeto executivo da própria ferrovia aqui dentro do Porto Suape, que é um dos gargalos que existia para garantir que esses investimentos possam acontecer de maneira contínua”, afirmou Raquel na ocasião.