Economia
LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 40 milhões; veja as dezenas sorteadas

80 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.501,55 cada

Agência Brasil

Publicado: 04/09/2025 às 21:22

Volantes da Mega-Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Volantes da Mega-Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29

80 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.501,55 cada. 4.834 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 613,82 cada.

Apostas


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

