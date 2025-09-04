Pernambuco terá mais de 1 milhão de famílias beneficiadas por vale-gás do Governo Federal

Pernambuco é o quarto estado com a maior quantidade de beneficiados pelo novo programa federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança o programa Gás do Povo, nesta quinta-feira (4), a partir das 10h, no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG). A iniciativa vai garantir o botijão de gás gratuito para 15,5 milhões de famílias, com benefício para cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil.

O Gás do Povo substitui e triplica o número de beneficiados do atual Auxílio Gás. O novo programa permite que cada família retire diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo Governo do Brasil.

O benefício é destinado a quem está inscrito no CadÚnico e tem renda de até meio salário mínimo, que equivale a R$ 759, com prioridade a beneficiários do Bolsa Família.

Pernambuco é o quarto estado com a maior quantidade de beneficiados pelo programa federal — serão 1,14 milhões de famílias contempladas. Na região Nordeste, a expectativa é de que mais de 7,1 milhões de famílias sejam atendidas.

Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, conforme a composição familiar: até três botijões para famílias de dois integrantes; até quatro para famílias com três integrantes; e até seis botijões anuais para famílias com quatro ou mais membros. Ao todo, o programa distribuirá cerca de 65 milhões de botijões por ano.

Com informações da Agência Brasil.