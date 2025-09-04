Gás do Povo: saiba quem tem direito e como receber

Botijões de gás de cozinha (Arquivo: Banco Central)

Mais de 1,14 milhão de família pernambucanas estão aptas a receber a gratuidade na aquisição do botijão de gás de cozinha, benefício que foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (4).

Para Lula, o programa é uma medida essencial para reduzir desigualdades e garantir dignidade às famílias de baixa renda, assegurando que nenhum trabalhador precise comprometer parte significativa do salário para comprar um botijão de gás.

"Nós estamos assumindo a responsabilidade de que uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás. A gente vai arcar com a responsabilidade de fazer com que as pessoas mais pobres possam receber o gás de graça", disse o presidente durante o lançamento do Gás do Povo em Belo Horizonte, Minas Gerais.



Quem tem direito ao Gás do Povo:

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que possuam renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759). Terão prioridades as que são beneficiárias do Bolsa Família.

A frequência do benefício varia conforme a composição familiar, aquelas com dois integrantes receberão até três botijões por ano. Famílias com três integrantes poderão receber até 4 botijões anuais e as que possuem quatro ou mais integrantes, até seis.

Como receber o Benefício:

Para receber o botijão de gás de cozinha, será necessário retirar os botijões diretamente nas revendas credenciadas mais próximas de sua moradia, sem intermediários.

O beneficiário terá um vale digital, que permitirá que a gratuidade seja concedida no momento da compra, mediante validação eletrônica.

O acesso ao benefício será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que também é responsável pela gestão do Bolsa Família.

