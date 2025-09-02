CPRH libera licença da primeira fábrica de e-metanol do Brasil em Suape

Empreendimento da European Energy prevê investimentos de R$ 2 bilhões, produção de 100 mil toneladas do produto por ano e a geração de 1.500 empregos durante fase de obras

A primeira fábrica de e-metanol foi construída pela European Energy em Kasso, na Dinamarca (Foto: Divulgação)

O Governo de Pernambuco, por meio da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), liberou a Licença Prévia (LP) da primeira fábrica de e-metanol que será instalada no Complexo de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul pernambucano. Emitido na última quarta-feira (27), o documento tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais cinco anos. Com o investimento de R$ 2 bilhões da European Energy, a indústria será a segunda do mundo com produção nesse segmento e a primeira das Américas.

O empreendimento produzirá o metanol verde para uso como combustível de navios, reduzindo assim o uso do combustível fóssil. Durante a fase de obras, a fábrica deve gerar 1.500 empregos. A expectativa é que a fábrica seja o ponto de partida para o processo de transição da matriz energética no estado.



A licença prévia é a primeira das três etapas do processo de licenciamento do empreendimento. Após essa fase, estão a Licença de Instalação e Licença de Operação.

Para emitir essa licença, o empreendimento precisa cumprir algumas exigências. Entre eles estão a apresentação do projeto executivo, do plano básico ambiental, inventário florestal e as anuências do município e também de Suape.

A liberação da LP comprova que a empresa está habilitada, no quesito ambiental, para se instalar na área planejada. Inclusive, com planos mitigadores em situações de danos.



“É uma nova etapa para Pernambuco, uma virada de chave no quesito ambiental, que traz mudança de paradigmas e tecnologias modernas para o desenvolvimento ambiental, atendendo o programa definido pela governadora Raquel Lyra”, destaca o diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta Santos.

A fábrica, denominada EE Metanol do Brasil Ltda, do grupo European Energy, de Suape, terá produção prevista de 15 toneladas por hora de e-metanol. A estimativa é que o empreendimento movimente 100 mil toneladas por ano quando estiver em operação. A planta será instalada em uma área de 10 hectares.

Para o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a licença expedida pela CPRH é um passo muito importante para a consolidação do Cluster Suape de Transição Energética. “Passaremos a ofertar ao mercado marítimo combustíveis de fontes limpas, com efeitos bastante positivos no transporte de cargas por navios, consolidando o Porto de Suape como referência para o Brasil e para o mundo”, pontua.



Próximos passos



Após a liberação da Licença Prévia, a empresa deverá seguir algumas determinações, num prazo de 180 dias, para seguir para as próximas etapas. Porém, o prazo é finalizado, caso a solicitação da Licença de Instalação ocorra primeiro.

Entre as exigências estão: projeto de instalação de energia elétrica, declaração da Compesa de viabilidade hídrica, projeto de drenagem, projeto para a estação de tratamento de efluentes sanitários e de efluentes industriais, além de planos ambientais e diversos programas específicos por setores.



Segundo o diretor de Relações Institucionais da EE Metanol do Brasil, Alexandre Groszmam, a fábrica deve entrar em funcionamento no segundo semestre de 2028. “Com a licença, atestamos a viabilidade conceitual e locacional do empreendimento e seguimos para os estudos e projetos de engenharia”, afirma o diretor. Ele explica ainda que a EE é subsidiária integral da European Energy A/S, que centraliza investimentos de Power-to-X no Brasil..



No início de agosto, uma equipe da CPRH realizou visita técnica à European Energy, com sede em Copenhague, Dinamarca, para conhecer os planos ambientais e de controle adotados pela empresa. Os analistas conheceram, ainda, a primeira fábrica do mundo de produção de metanol verde, unidade inaugurada em maio de 2025, na cidade de Kasso.



"A equipe de licenciamento sentiu a necessidade de conhecer a empresa em funcionamento, para dar mais segurança no processo de licenciamento em curso em Pernambuco e, também, para o monitoramento do empreendimento", comentou o diretor de Licenciamento Ambiental da CPRH, Eduardo Elvino.





