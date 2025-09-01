Novas regras da Receita Federal para as fintechs: saiba o que muda

Instrução Normativa nº 2.278/2025 equipara o tratamento às fintechs ao dado aos bancos. O objetivo é reforçar o combate a crimes financeiros

A Instrução Normativa nº 2.278/2025, publicada nesta sexta-feira (29/8) pela Receita Federal (RF), equipara o tratamento às fintechs ao dado aos bancos (Foto: Arte/ Metrópoles)

A Instrução Normativa nº 2.278/2025, publicada nesta sexta-feira (29/8) pela Receita Federal (RF), equipara o tratamento às fintechs ao dado aos bancos. O objetivo, segundo o governo federal, é reforçar o combate a crimes financeiros.

A medida foi tomada após a megaoperação que revelou um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), nessa quinta-feira (28/8), utilizando fintechs e 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões.

Fintechs são empresas que criam modelos para o mercado financeiro por meio do uso de tecnologias. Mas, afinal, o que muda para estas instituições (startups) financeiras – e para o cidadão comum – com as novas diretrizes da Receita? O Metrópoles te ajuda a entender.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.