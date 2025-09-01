Saiba como pagar juros e multas de IPTU e ISS com desconto de até 100% em Olinda

Começou nesta segunda (1º), em Olinda, no Grande Recife, o Refis 2025. É um programa destinado a contribuintes que possuem dívidas com o município.

Com a iniciativa a prefeitura oferece descontos de até 100% em juros e multas para pessoas físicas e jurídicas regularizarem débitos de tributos municipais, como IPTU, ISS, taxas de funcionamento e limpeza urbana.

O prazo para adesão segue até 1º de novembro de 2025, podendo ser prorrogado por mais dois meses, caso seja decretado pela gestão municipal.

"Na negociação você já coloca a sua situação e a gente encontra um jeito de enquadrar a sua realidade financeira, para que, de fato, consiga ficar adimplente com as contas do município", destacou o secretário da Fazenda, Jackson Rocha.

Podem participar todos os contribuintes, moradores ou empresas, com débitos vencidos até a publicação do projeto de lei que instituiu o Programa Especial de Incentivo à Regularização Fiscal. A medida abrange dívidas já inscritas em dívida ativa ou em cobrança judicial.

As vantagens são atrativas: pagamento à vista garante 100% de desconto em juros e multas; parcelamento padrão permite até 84 vezes, com descontos progressivos que variam de 50% a 100%; já o parcelamento especial beneficia dívidas de até R$ 10 mil, que podem ser divididas também em até 84 parcelas, com 100% de abatimento em juros e multas.

A adesão pode ser feita online, pelo Portal do Contribuinte de Olinda, ou presencialmente, na Secretaria da Fazenda, mediante apresentação de documentos pessoais (para pessoas físicas) ou CNPJ e contrato social (para empresas). O pagamento da primeira parcela ou da cota única é obrigatório para confirmar a adesão. Quem já possui parcelamentos em andamento poderá migrar os saldos para o novo programa.

Segundo o secretário, a iniciativa tem impacto direto na gestão financeira municipal. "Com o pagamento em dia, o caixa da Prefeitura é fortalecido. Isso pode proporcionar a solução de muitos problemas que decorrem justamente da falta desses recursos em sua totalidade. A nossa expectativa é de que os impostos sejam pagos dentro dos prazos para que Olinda avance ainda mais nas questões financeiras", reforçou Jackson Rocha.

A Prefeitura ressalta que, ao aderir, o contribuinte reconhece a dívida e desiste de ações judiciais ou recursos administrativos. O benefício será cancelado em caso de atraso de três parcelas, consecutivas ou não, ou se houver falta de pagamento de tributos futuros por mais de 90 dias.