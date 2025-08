Onde essa dívida vai parar?

Em junho, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 47,1 bilhões, resultado superior ao déficit de R$ 40,9 bilhões observado no mesmo mês do ano passado

Ecio Costa (Reprodução)

A trajetória da dívida continua em alta e deve se intensificar no segundo semestre. Em junho, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 47,1 bilhões, resultado superior ao déficit de R$ 40,9 bilhões observado no mesmo mês do ano passado.

O desempenho negativo foi puxado principalmente pelo Governo Central, que respondeu por um déficit de R$ 43,5 bilhões. Os governos regionais também apresentaram resultado deficitário, com R$ 954 milhões, enquanto as empresas estatais encerraram o mês com déficit de R$ 2,6 bilhões.

No acumulado em doze meses, o setor público consolidado ainda apresentou superávit primário de R$ 17,9 bilhões, o que representa 0,15% do PIB. Esse resultado, no entanto, ficou abaixo do superávit de R$ 24,1 bilhões registrado até maio, equivalente a 0,20% do PIB, sinalizando uma piora gradual nas contas públicas.

O déficit das empresas estatais federais no acumulado do 1º semestre está em R$ 3,9 bilhões, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os juros nominais do setor público consolidado somaram R$ 61 bilhões em junho, valor bem inferior aos R$ 94,9 bilhões registrados no mesmo mês de 2024. Essa redução foi influenciada pelo desempenho positivo das operações de swap cambial, e não da melhora das contas públicas, que geraram ganho de R$ 20,9 bilhões, revertendo a perda de R$ 28,6 bilhões ocorrida em junho de 2024.

No acumulado em doze meses, os juros nominais atingiram R$ 912,3 bilhões, correspondendo a 7,45% do PIB, resultado maior que os R$ 835,7 bilhões registrados no mesmo intervalo do ano anterior, que representavam 7,39% do PIB.

Ao somar o resultado primário com os juros nominais, o resultado nominal do setor público consolidado ficou deficitário em R$ 108,1 bilhões em junho. Nos doze meses até esse mês, o déficit nominal acumulado chegou a R$ 894,4 bilhões, o equivalente a 7,30% do PIB. Apesar de elevado, esse valor representa uma leve melhora em relação ao déficit nominal acumulado até maio, que era de R$ 922 bilhões (7,58% do PIB).

A dívida bruta alcançou 76,6% do PIB em junho, somando R$ 9,4 trilhões. Houve alta de 0,5 p.p. em relação ao mês anterior, impulsionada pelos juros nominais apropriados e pelas emissões líquidas de dívida. No acumulado do ano, a dívida bruta cresceu 0,1 p.p. do PIB. No acumulado da atual gestão, a dívida já subiu em 4,9 pontos percentuais, um crescimento que preocupa e deve passar dos 80% do PIB até o final do governo.

O segundo semestre virá com descontingenciamento anunciado de R$ 20,7 bilhões, somados a um pagamento de precatórios de mais de R$ 70 bilhões. Mesmo estando fora da meta fiscal, esses pagamentos elevam consideravelmente o déficit do governo e, consequentemente, a relação dívida/PIB. Os valores vão se somando a um momento de início de movimentação eleitoral, que deve trazer um fiscal ainda mais frouxo.