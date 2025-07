Pernambuco solicita apoio do Governo Federal por conta do tarifaço

Governo de Pernambuco pediu apoio ao Governo Federal visando o enfrentamento da instabilidade econômica que pode afetar as relações comerciais no Estado por conta das tarifas americanas

Lula e Raquel Lyra (Rafael Vieira)

Em função da recente medida tarifária decretada pelos Estados Unidos contra o Brasil, o Governo de Pernambuco solicitou, nesta quarta-feira (30), apoio do Governo Federal, visando o enfrentamento da instabilidade que pode afetar as relações comerciais no Estado.

“A situação vem sendo acompanhada e dialogada pelo Governo do Estado à Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), com os setores produtivos que serão afetados”, divulgou o Governo de Pernambuco.

O pedido foi para três frentes principais:

Disponibilização, via Banco do Nordeste do Brasil (BNB), de linhas emergenciais de crédito para os setores diretamente afetados, com condições especiais de carência, prazos e taxas; Adoção de medidas compensatórias, como o incentivo à diversificação de mercados internacionais, a facilitação de acesso a países parceiros e políticas de apoio à exportação; Proteção e promoção dos interesses dos setores produtivos do Nordeste brasileiro na interlocução com os Estados Unidos

Na próxima terça-feira (5), a governadora Raquel Lyra estará em Brasília, juntamente com todos os governadores do Nordeste, para uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar do assunto.