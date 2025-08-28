Dragagem de Suape recebe R$ 199 milhões em investimentos

Obra no porto, financiada por União e Estado, pretende ampliar calado e viabilizar entrada de navios de grande porte, reforçando papel estratégico do complexo

Porto de Suape fica em Ipojuca (Foto: Divugação/Suape)

O Porto de Suape, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, vai passar por uma nova etapa de obras a partir desta sexta-feira (29). O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assinaram a ordem de serviço para a dragagem do canal interno do terminal, projeto orçado em R$ 199 milhões.

Do total de recursos, R$ 100 milhões são provenientes do Governo Federal e R$ 99 milhões do estado. A intervenção vai aprofundar o calado para 16,4 metros, permitindo a atracação de navios de grande porte, como porta-contêineres de até 366 metros de comprimento. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em seis meses.

Expansão portuária

A dragagem é considerada essencial para ampliar a movimentação de cargas e consolidar o porto como um dos principais centros logísticos do país. O projeto também se conecta ao investimento privado da APM Terminals, do grupo Maersk, que destina R$ 1,6 bilhão à construção de um novo terminal de contêineres em Suape.

Nos últimos anos, o complexo já havia recebido recursos da União para obras de recuperação do molhe de proteção e para a dragagem do canal externo, no âmbito do Novo PAC.

Infraestrutura integrada

O governo federal destaca que a iniciativa em Suape faz parte de um conjunto mais amplo de intervenções em infraestrutura portuária, aeroportuária, hidroviária e rodoviária em Pernambuco. A expectativa é de que essas ações reforcem a capacidade de escoamento da produção e atraiam novas oportunidades econômicas para o Estado.

