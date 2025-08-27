Recife lidera no Ranking de Competitividade dos Municípios

Sexta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP) destaca o Recife entre as as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Em 13 categorias do levantamento, o Recife superou a média nacional em oito deles (Recife: Divulgação)

A capital pernambucana alcançou posição de destaque na 6ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O levantamento aponta o Recife como a cidade mais competitiva entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O levantamento posiciona o Recife na 61ª posição geral entre as 418 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes, com a nota 54,2. Entre as cidades que se destacaram, Florianópolis (SC), Vitória (ES) e São Paulo (SP) lideram o ranking geral. Já nas últimas colocações ficaram as cidades: Breves (PA), Moju (PA) e Itaituba (PA).

A colocação do Recife posiciona o município pernambucano à frente de capitais brasileiras como Campo Grande (MS), na 71ª posição; Cuiabá (MT), na 74ª colocação; Palmas (TO), na 89ª lugar; Goiânia (GO), 95ª; e Fortaleza (CE), na 97ª posição, por exemplo.

Em 13 categorias do levantamento, o Recife superou a média nacional em oito deles. A alcançou destaque nos quesitos "Capital Humano", com nota 51,74 e ocupando a 7ª posição geral; "Funcionamento da Máquina Pública", com nota 88,9 e a 14ª colocação geral; e Inovação e Dinamismo Econômico, com nota 34,6 e na 26º lugar no ranking.

Apesar de não ser competência direta do município, no pilar da "Segurança", o Recife registrou o pior desempenho no ranking, com nota 65,46 e ocupando a 387ª posição no levantamento.

O levantamento, que considera 418 municípios, representa 60,28% dos brasileiros, segundo estimativa populacional do IBGE de 2024. O ranking é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões.