Forbes divulga ranking de bilionários brasileiros; maior fortuna é de R$ 227 bilhões

Eduardo Saverin (ROSLAN RAHMAN/AFP)

A Revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28), a 13ª edição do seu ranking anual de bilionários brasileiros. O topo da lista é ocupado, pelo segundo ano consecutivo, por Eduardo Saverin, cofundador do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg. Sua fortuna é avaliada em R$ 227 bilhões.

A fortuna de Saverin cresceu 45,5% em um ano, impulsionada pela “febre da inteligência artificial”. O empresário, ativo em iniciativas de venture capital, também segue como acionista minoritário da companhia de Zuckerberg.

O segundo lugar no ranking de bilionários brasileiros da Forbes é de Vicky Safra, herdeira do banco Safra. Ela é a mulher mais rica do país, com uma fortuna de R$ 120,5 bilhões – número 9,4% maior do que o registrado em 2024.

Completando o pódio, aparece Jorge Paulo Lemann, um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que aplica recursos em empresas como a Americanas. Sua fortuna, estimada em R$ 88 bilhões, sofreu uma queda de 4,2% desde o ano passado.

No total, a Forbes listou 300 brasileiros com patrimônios maiores que R$ 1 bilhão – 240 homens e 60 mulheres. Entre eles, 56% viram suas fortunas crescerem nos últimos anos, enquanto 20,6% observaram quedas em seus patrimônios. Um deles manteve a mesma quantia.

O ranking da Forbes deste ano conta com 31 pessoas que alcançaram o status de bilionários pela primeira vez.

Confira a seguir os dez brasileiros com as maiores fortunas, de acordo com a Forbes:

Eduardo Saverin (R$ 227 bilhões) - Facebook

Vicky Sarfati Safra e família (R$ 120,5 bilhões) - Banco Safra

Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões) - AB Inbev/3G Capital

André Santos Esteves (R$ 51 bilhões) - BTG Pactual

Fernando Roberto Moreira Salles (R$ 40,2 bilhões) - Itaú Unibanco/CBMM

Carlos Alberto da Veiga Sicupira (R$ 39,1 bilhões) - AB Inbev/3G Capital

Pedro Moreira Salles (R$ 38 bilhões) - Itaú Unibanco/CBMM

Miguel Gellert Krigsner (R$ 34,2 bilhões) - O Boticário

Alexandre Behring da Costa (R$ 31 bilhões) - 3G Capital

Jorge Neval Moll Filho (R$ 30,4 bilhões) - Rede D’Or

