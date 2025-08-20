PF anuncia licitação para construção de nova sede no Recife Antigo

As obras terão um custo de R$ 95 milhões e devem começar em dezembro

Atualmente a PF tem quatro sedes no estado (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE) anunciou nesta quarta-feira (20) a licitação para contratar a empresa responsável pela construção de uma nova sede no Recife Antigo. O edital será publicado neste mês e as obras devem começar em dezembro. O custo da obra é de R$ 95 milhões e tem o prazo de conclusão de 38 meses.

Após a publicação do certame, as empresas interessadas em participar da licitação poderão entrar em contato com a Comissão de Licitações e com o Grupo Técnico de Edificações da Polícia Federal em Pernambuco através dos canais de comunicação oficiais, disponibilizados na plataforma COMPRAS.GOV.BR.

O novo complexo da Polícia Federal será erguido no bairro do Recife Antigo, no mesmo endereço onde funcionava a antiga sede. O projeto contempla um prédio principal com 10.000 m² de área construída e um edifício de serviços e garagem com 4.000 m².

O prédio principal terá sete pavimentos compostos por:

• Espaços administrativos modernos, com ambientes integrados para otimizar fluxos de trabalho.

• Delegacias especializadas.

• Laboratórios e instalações de alto padrão para a Perícia Criminal, ampliando a capacidade técnica e científica da PF.

• Setor específico para atendimento de flagrantes.

• Auditório moderno para eventos institucionais e treinamentos com capacidade para 180 pessoas.

• Centro de treinamento policial com infraestrutura adequada para capacitação de servidores.

• Sala de Comando e Controle, equipada para operações estratégicas.

• Amplas áreas de atendimento ao público, oferecendo maior conforto e eficiência nos serviços prestados.

De acordo com a PF, o projeto prevê a construção de sistemas de reuso de água e de aproveitamento da água da chuva, ampla área verde com o plantio de árvores no entorno do edifício, além de arquitetura planejada para eficiência energética, respeitando as diretrizes do IPHAN e da Prefeitura do Recife.

A edificação também contará com sistemas de segurança predial e de controle de acesso. A Polícia Federal destaca que a nova sede vai indiciar o efetivo, que hoje está em quatro prédios distintos. A centralização permite mais eficiência administrativa, melhoria nas condições de trabalho dos servidores e mais qualidade no atendimento ao cidadão, argumenta a PF.