iPhones e PlayStation: Receita Federal faz leilão com 72 lotes de mercadorias em PE e PB

O leilão conta com eletrônicos como iPhones, smartwatches, notebooks, câmeras e fones de ouvido (Divulgação/Receita Federal)

A Receita Federal promoverá um leilão eletrônico com 72 lotes de produtos apreendidos ou abandonados nos estados de Pernambuco e da Paraíba. Os interessados têm até as 21h desta quinta-feira (31) para apresentar propostas. A disputa dos lances acontece no dia seguinte, sexta-feira (1º), a partir das 10h, pela plataforma oficial do órgão.

Entre os itens disponíveis estão eletrônicos como iPhones, smartwatches, notebooks, câmeras e fones de ouvido. Também há videogames da linha PlayStation, acessórios diversos, além de veículos — incluindo carros, motos e caminhões.

Os valores iniciais dos lotes variam bastante: partem de R$ 100 e podem ultrapassar R$ 400 mil, a depender da composição de cada conjunto.

A participação no leilão é aberta a pessoas físicas e jurídicas, desde que devidamente cadastradas no sistema e-CAC da Receita Federal. Todo o processo é feito de forma online, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico.

O edital completo, com detalhes sobre os lotes, preços mínimos e locais de visitação, pode ser acessado no site da Receita Federal.

Os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico via e-CAC.