Myrelle Miranda é a quarta mulher a assumir o cargo de superintendência fiscal no pais; cerimônia contou com a presença do secretário especial Robinson Barreirinhas

Receita Federal empossa nova gestão da 4ª Região Fiscal, no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Receita Federal deu início a uma nova fase de gestão na 4ª Região Fiscal, que se estende aos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tomaram posse na manhã desta sexta-feira (25), a auditora-fiscal Myrelle dos Santos Moreira Miranda, assumindo o cargo de superintendente da 4ª Região, ao lado dos superintendentes adjuntos Adriano José Barrote dos Santos e Carlos Eduardo da Costa Oliveira.

A solenidade aconteceu no edifício do Governo Federal, no Bairro do Recife, contando com a presença do secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Sakiyama Barreirinhas, além de autoridades, servidores e convidados.

Barreirinhas destacou a importância da nova gestão para o fortalecimento institucional da Receita e para a condução da reforma tributária que esta curso no país.

“A doutora Myrelle representa uma liderança feminina com vasta experiência. Ela assume a superintendência de uma região estratégica, tanto pela densidade econômica quanto pelo papel que terá nos próximos passos da Receita. Em breve, a Paraíba sediará a Delegacia Nacional de Fiscalização de setores essenciais como combustíveis, cigarros e bebidas alcoólicas.”, pontuou Barreirinhas.

A empossada, Myrelle Miranda ressaltou os desafios do momento, principalmente em relação à implementação do novo sistema tributário. De acordo com ela, a Receita Federal passa por uma reestruturação interna que visa tornar o órgão mais eficiente e próximo da sociedade.

"Nosso foco é contribuir para um ambiente de negócios mais justo e moderno. A Receita está assumindo um papel cada vez mais orientador, deixando de lado uma atuação meramente punitiva. Essa mudança cultural exige preparo técnico, comunicação clara com o contribuinte e atuação coordenada com os demais entes federativos.", declarou a nova superintendente.

Segundo o superintendente adjunto, Carlos Eduardo, essa nova gestão pretende se aproximar dos contribuintes no sentido de orientar antes de autuar, promovendo encontros e palestras. "Ter essa aproximação, com os contribuintes, incluindo os órgãos, entidades, AB, CRC e a sociedade em geral, vai ser bom para que todos entendam a nova reforma tributária que vai começar no ano que vem.", afirmou.

Entre as prioridades da nova gestão estão a ampliação do diálogo com os municípios, o fortalecimento da conformidade tributária e o investimento em ações educativas que facilitem a transição para o novo modelo previsto pela reforma.