Formação gratuita orienta pequenos empresários sobre controle financeiro e lucros

Iniciativa do Sebrae será realizada no Recife e oferece orientações práticas para enfrentar falhas comuns na gestão de micro e pequenas empresas, melhorando o controle financeiro e aumentando o lucro

Gestão financeira para pequenos empreendedores é o foco do evento (Foto: Divulgação/Sebrae)

O Sebrae Pernambuco realiza, nesta quarta-feira (30), uma capacitação gratuita voltada a donos de pequenos negócios interessados em aperfeiçoar a gestão financeira de seus empreendimentos. A ação integra a programação do evento Quartas de Sucesso e será realizada presencialmente na sede da instituição, localizada na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife, a partir das 19h.

As inscrições para o evento, que têm vagas limitas, são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

Com o tema "Lucro no comando: controles financeiros práticos para faturar mais e gastar menos", a capacitação tem foco na resolução de falhas que frequentemente comprometem a sustentabilidade de micro e pequenas empresas.

Fachada do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Pernambuco (Sebrae-PE) (crédito: Flávio Costa/Divulgação)

Segundo o analista do Sebrae Pernambuco, Arthur Tavares, a proposta é oferecer formação em gestão com soluções de fácil aplicação, linguagem acessível e conteúdo adaptado aos empreendedores. “Queremos ajudar quem já está cansado de ver o dinheiro circular na empresa sem saber exatamente para onde vai. Vamos mostrar caminhos práticos para organizar as finanças e usar os números como aliados na tomada de decisão”, afirma Tavares.

Obstáculos e soluções

O Sebrae identifica que, dentre os principais obstáculos daqueles como próprio negócio, estão a falta de controle no fluxo de caixa, a confusão entre finanças pessoais e empresariais, a ausência de planejamento e o controle ineficiente de estoque.

Assim, a abordagem inclui desde noções básicas de administração até o uso de ferramentas que podem ser implementadas no dia a dia dos negócios, de modo que, ao final da capacitação, os participantes estejam mais preparados para reduzir desperdícios, ajustar seus gastos e ampliar a rentabilidade de forma sustentável.

Formação completa e acessível

Arthur Tavares destaca ainda que o conteúdo foi desenhado para gerar impacto imediato e pode ser aplicado mesmo por quem tem pouco domínio de planilhas ou softwares de gestão. “Começaremos com o mapeamento dos gargalos que minam o lucro e atrapalham o desenvolvimento das atividades para que eles entendam onde há perda de recursos", explica ele.

O analista ampliou ainda as vantagens do evento, ao acrescentar que " a proposta é simples: mostrar de forma direta, sem enrolação, como o empresário vai conseguir faturar mais e gastar menos. Tudo voltado para sente que o lucro está escapando pelas mão ou aqueles com receio de lidar com as finanças da empresa", disse.

A partir disso, aprenderão a interpretar dados do próprio negócio para adotar decisões mais seguras, baseadas em informações concretas. A programação inclui ainda explicações sobre conceitos como margem de lucro, custos administrativos, deduções tributárias e construção de relatórios simples, sem comprometer a qualidade do produto ou do serviço.

Serviço

Evento: Lucro no comando: controles financeiros práticos para faturar mais e gastar menos - Quartas de Sucesso

Quando: Quarta-feira (30), a partir das 19h

Onde: Sede do Sebrae Pernambuco | Rua Tabaiares, 360 , Ilha do Retiro – Recife

Inscrições gratuitas e outras informações no link