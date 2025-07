Especialista aponta setores promissores para empreender em 2025

Ao longo de dez anos, o número de salões para pets no Brasil mais que dobrou, e o mercado continua crescendo bastante. (Foto: Sebrae/Divulgação)

O cenário para o empreendedorismo brasileiro em 2025 mostra-se promissor, sobretudo em três frentes principais: mercado pet, saúde e bem-estar e produtos manuais personalizados.

Dados do Sebrae Pernambuco evidenciam que a atividade econômica no estado é aquecida pelos pequenos negócios, com 636,2 mil empresas ativas em 2025, sendo 93,6% delas de menor porte. Em 2024, o setor de serviços teve crescimento anual superior a 3,9%, com destaque para o comércio, com crescimento de 6,4%.

Segundo o analista do Sebrae, Eduardo Leopoldo, o mercado pet tem crescido ano a ano, sendo uma opção tanto para quem possui mais recursos para investir, quanto para pessoas que têm pouco dinheiro, mas desejam entrar no mundo dos negócios.

Leopoldo aponta que serviços como banho e tosa, cuidador de animais domésticos (Pet Sitter) e comércio de rações e acessórios são alternativas viáveis e acessíveis, especialmente para quem inicia como Microempreendedor Individual (MEI).



Na área de saúde e bem-estar, a tendência é semelhante. “Cada vez mais os consumidores estão em busca de uma alimentação mais saudável e natural, sendo uma ótima oportunidade de negócio”, explica o analista. A venda e entrega de alimentos saudáveis e funcionais, assim como serviços como maquiagem, design de sobrancelhas e “nails” design, por exemplo, podem ser iniciados com estrutura mínima.

Outro destaque, segundo o Sebrae, está na personalização, já que o consumidor está cada vez mais exigente e em busca de produtos únicos. Assim, surge a oportunidade no segmento de negócios manuais e artesanais, onde é possível abrir uma loja online com um nicho específico, como velas aromáticas e decorativas, produtos reciclados, crochê, todos personalizados para atender aos desejos dos clientes.

Digitalização como motor de crescimento

A presença digital é um fator que o Sebrae considera indispensável para os pequenos negócios, já que permite a criação de atividades sem estruturas físicas e todas as burocracias e custos vinculados aos negócios físicos como alvarás, licenças de funcionamento, aluguel e impostos.

No entanto, apesar das facilitações das redes, Leopoldo pontua que planejamento e controle de estoques são fundamentais para manter a escalabilidade e evitar frustrações nos atendimentos online.



Oferecer boa experiência é essencial

Dentre os pequenos negócios de sucesso, uma característica em comum é a qualidade da experiência do consumidor online e para isso são necessárias ações mais específicas. "Presença digital assertiva, como redes sociais com características profissionais, boa estratégia de tráfego pago e orgânico, ter um trabalho especializado e qualidade no atendimento", enumera o analista do Sebrae, Eduardo Leopoldo.

Segundo o analista, na experiência do cliente, um atendimento ágil e cortês também é um diferencial. Além disso, ele ensina que é necessário considerar o tempo de resposta adequado: de cinco a seis horas.

Além disso, sustentabilidade, personalização, agilidade e experiência de compra são fatores cada vez mais determinantes na decisão do consumidor. “Cada vez mais o consumidor busca o consumo de empresas mais sustentáveis, que possuem preocupação com o meio ambiente. Também os consumidores buscam não mais apenas adquirir um produto ou serviço, mas a experiência de compra é cada vez mais valorizada”, observa o analista.

Ele sugere que pequenos empreendedores adotem práticas sustentáveis, como o uso de embalagens biodegradáveis, e comuniquem bem seus diferenciais nas redes sociais. “Nem todo perfil de consumidor é semelhante e entender seu segmento, seu tipo de público (faixa etária, gênero, classe econômica, etc.) faz toda diferença para ser assertivo”, explica.







Erros que impedem o sucesso

Mesmo em setores promissores, muitos empreendedores acabam cometendo falhas graves que comprometem o sucesso do negócio, segundo o Sebrae. O analista do Sebrae, Eduardo Leopoldo, aponta como exemplos dessas “falhas graves” o fato de não fazer um planejamento adequado, não entender quem é e onde está seu público, não dividir as finanças pessoais das finanças do negócio, não saber precificar e ter a falsa ideia de lucro de 100%.

Além disso, o especialista alerta para a importância do bom atendimento. Um atendimento inadequado, demorado, sem uma experiência positiva, também afasta o cliente. “O tempo de resposta adequado (após o cliente entrar em contato), por exemplo, deve ser de cinco a seis horas durante o horário comercial”, diz.



Para quem deseja empreender ainda em 2025, o conselho de Leopoldo é claro: atenção ao cenário, estudo do público, presença digital e, sobretudo, planejamento. “É isso que pode transformar uma boa ideia em um negócio sustentável”, finaliza o analista.