Trump: tarifa de 50% é para países que "não têm se dado bem" com EUA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loeb /AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a nova política comercial do país terá uma tarifa mínima de 15% para praticamente todos os parceiros comerciais. Durante uma cúpula sobre inteligência artificial em Washington, nesta quarta-feira (23/7), Trump afirmou que a cobrança pode chegar a 50% para países com os quais os EUA “não têm se dado muito bem”.

O Brasil foi incluído na lista dos países que pagarão a tarifa máxima, prevista para entrar em vigor a partir de 1º de agosto. O governo americano justificou a medida citando a postura do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e determinou ainda a abertura de uma investigação sobre possíveis restrições a empresas de tecnologia dos EUA e outras práticas consideradas injustas no comércio bilateral.

O anúncio representa uma mudança em relação às propostas anteriores do próprio Trump. Em abril, o presidente havia defendido uma tarifa universal de 10% para quase todos os países. No início de julho, indicou que as taxas poderiam variar entre 10% e 15%, ainda sem definição. Agora, o piso sobe para 15%, tornando-se a base para a nova política.



