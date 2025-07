Tarifaço de Trump por Bolsonaro ameaça indústria das armas no Brasil

O presidente dos EUA, Donald Trump, caminha pelo gramado sul da Casa Branca em 6 de julho de 2025, em Washington, DC. O presidente Trump retorna de um fim de semana de 4 de julho em Bedminster. Tasos Katopodis/Getty Images/AFP (Foto de TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ( Getty Images via AFP)

A tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil deve prejudicar a indústria nacional das armas. Levantamento feito pelo Metrópoles mostra que o mercado estadunidense absorveu 61,3% das exportações brasileiras do setor em 2024.

Segundo dados da plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Brasil exportou US$ 528 milhões em itens da categoria “armas e munições; suas partes e acessórios”. Desse total, US$ 323 milhões foram para os EUA.

Enquanto isso, o Brasil importou US$ 17,6 milhões dos EUA, nessa mesma categoria, em 2024. Ou seja, o mercado brasileiro vende para os norte-americanos 18 vezes mais do que o valor que a indústria estadunidense exporta para o mercado nacional.

Você confere a matéria completa no portal Metrópoles.