Taxação de Trump é "injusta" com o setor produtivo, admite Flávio Bolsonaro

Senador defendeu, no entanto, a atuação de Trump contra o Brasil alegando que tarifas podem ajudar a retomar a "normalidade" no país (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta quinta-feira (11) que as tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros são “injustas” com o setor produtivo do Brasil. Afirmou, no entanto, que o país precisaria voltar a uma “normalidade” — isto é, com uma anistia aos envolvidos na tentativa de golpe — para reverter a situação. O senador deu a declaração a uma entrevista à Globonews.

“Obviamente que eu acho que é injusto. É injusto. Agora, mais uma vez, a gente tem que resolver. E quanto antes nós resolvermos, melhor. Por isso, nós temos até 1º de agosto para começar alguma coisa, começar a sinalizar que o Brasil está disposto a voltar à normalidade”, disse.

Flávio havia sido perguntado sobre como ficam os setores que apoiaram a eleição de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018, já que o presidente norte-americano o citou nominalmente como motivo para a imposição das taxas.

O irmão de Flávio, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), disse ainda na quarta-feira que a carta de Trump foi resultado de sua atuação nos EUA para pleitear sanções contra o Judiciário brasileiro.

“Eu fico imaginando o que está passando na cabeça do Trump nesse momento. Ele deve olhar para a América Latina e ver o que está acontecendo na Venezuela. Deve pensar assim: ‘Eu vou esperar chegar a esse ponto para depois impor sanções às empresas brasileiras ou tentar fazer alguma coisa para que a democracia prevaleça, porque ali vai ser mais um bunker do meu concorrente mundial, que é a China’”, disse Flávio.

O senador defendeu a aprovação de uma anistia aos golpistas do 8 de janeiro e também aos mentores da trama golpista — que, segundo parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), tem Jair Bolsonaro como líder — como solução.

“Nós estamos aqui discutindo como é que sai dessa enrascada, eu estou falando qual é o caminho. A gente sai dessa enrascada voltando o Brasil à normalidade. Para começar, eu imagino que é isso e vai ser um gesto importante, é aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, já que na carta dele ele fala claramente que é uma caça às bruxas contra Bolsonaro”, disse o congressista.

