Mercado imobiliário avança no Nordeste

Ecio Costa (Reprodução)

O desempenho do mercado imobiliário no Nordeste se destacou positivamente no primeiro semestre de 2025, com várias capitais da região figurando entre os maiores índices de valorização de imóveis do país.

Segundo o Índice FipeZAP, que acompanha os preços de imóveis em 56 cidades brasileiras, os imóveis residenciais registraram valorização média de 3,33% no primeiro semestre do ano, resultado que superou a inflação oficial medida pelo IPCA, de 3,01% no período.

Entre os destaques nacionais, Vitória liderou o ranking com alta de 11,88%. Já Salvador ocupa a segunda colocação no ranking de valorização entre as capitais, com alta de 9,86%, enquanto João Pessoa aparece logo em seguida, com 9,20% de valorização.

Esse bom desempenho reforça o fortalecimento do mercado imobiliário nordestino, impulsionado por uma combinação de atratividade turística, expansão urbana e interesse crescente por imóveis em regiões com qualidade de vida e preços relativamente mais acessíveis.

Além do bom desempenho nas taxas de valorização, o Nordeste também se destaca quando o assunto é o valor médio dos imóveis. Capitais como Maceió (R$ 9.402) e Recife (R$ 8.219) estão entre as cidades com os maiores preços por metro quadrado do país.

O alto valor por metro quadrado nessas capitais indica que a demanda por imóveis vem crescendo de forma consistente, impulsionada por fatores como localização estratégica, desenvolvimento urbano e aumento do interesse de investidores e compradores.

Esses resultados mostram que Maceió e Recife já ocupam uma posição consolidada no cenário nacional, com preços compatíveis aos de grandes centros urbanos do Sudeste e do Sul.

O bom momento do mercado imobiliário nordestino ocorre em um cenário nacional de valorização mais contida em relação a 2024, quando o índice subiu 3,56% no mesmo período.

Mesmo com essa leve desaceleração no ritmo de crescimento, os números das capitais do Nordeste contrastam com o desempenho negativo de Goiânia (GO), única capital a registrar queda nos preços (-0,64%).

O Índice FipeZAP também apontou um avanço médio de 0,45% nos preços dos imóveis residenciais em junho, mantendo o ritmo observado em maio (0,46%). As unidades com um dormitório se destacaram com a maior valorização mensal, de 0,61%.

No mesmo mês, o preço médio nacional dos imóveis chegou a R$ 9.319 por metro quadrado. Vitória segue com o metro quadrado mais caro do Brasil, a R$ 13.711, seguida por Florianópolis (R$ 12.355) e São Paulo (R$ 11.613).

O desempenho do Nordeste reflete não apenas a atratividade natural da região, mas também o amadurecimento do mercado, impulsionado pelo avanço da infraestrutura, crescimento do turismo, melhoria da qualidade de vida e aumento da demanda por imóveis, tanto para moradia quanto para investimento.

O Nordeste deixou de ser apenas uma alternativa acessível e passou a ocupar uma posição estratégica no radar de investidores, sustentando um ciclo de crescimento promissor para os próximos anos.