Enquanto sortudo não busca prêmio da Quina de São João, saiba o que daria para fazer com R$ 19,2 milhões

Com esse dinheiro do Prêmio da Quina de São João, que saiu para um apostador de loteria no Recife, daria para comprar Ferrari de Neymar e bancar show de Madonna

Ainda procura-se um milionário. Desde o sábado (28), a Lotérica Recife espera o sortudo que ganhou R$ 19,2 milhões na Quina de São João.

Até esta quarta (2), segundo os responsáveis pela casa, o vencedor ou vencedora não tinha aparecido para encher o bolso.

Com a espera, cresce a curiosidade para saber o que esse sortudo ou sortuda vai fazer quando botar a mão nessa “grana preta”.

Afinal, o que daria para fazer com R$ 19,2 milhões? O Diario fez um levantamento e ajuda a matar a curiosidade.

Com esse dinheiro, seria possível comprar duas unidades da Ferrari Purosangue, igual ao de Neymar Jr. Cada exemplar do carrinho italiano sai, no Brasil, por cerca de R$ 8 milhões.

Ainda sobra uma “coisinha” para gastar com a família.

O prêmio permite, ainda, que a pessoa compre 2,5 mil unidades do Citroen n C3 Live, considerado o carro mais barato do Brasil, atualmente. Cada um vale R$ 75 mil.

Dá para comprar também 71 unidades habitacionais construídas pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Para quem gosta de cultura pop, o dinheiro daria para bancar um cachê igual ao que Madonna recebeu para o show de 2024, na Praia de Copacabana.

A musa levou 17 milhões. Assim, ainda sobraria uma grana para fazer uma festa grande.

Rendimentos



Considerando a taxa Selic em 15% ao ano, em vigor desde junho de 2025, a poupança garante uma renda mensal de R$ 129.351,01.

Na aplicação em CDB (100% do CDI), o rendimento líquido mensal é de R$ 185.241,99

No Tesouro Selic 2029, o rendimento líquido mensal chega a R$ 187.715,16

Na LCI (90% do CDI), dá para ganhar, sem sair de casa, R$ 215.118, por mês.

Quem ganhou



O resultado do concurso foi anunciado no último sábado (28), com duas apostas de Pernambuco entre as 13 ganhadoras. Cada vencedor levou R$ 19.249.775,58 do prêmio total, que é de cerca de R$ 250 milhões.

As apostas pernambucanas foram simples, que custa R$ 2,50. A do Recife foi registrada na Loterias Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste da cidade. A outra foi em Glória do Goitá, na Zona da Mata, em canais eletrônicos. Os números sorteados foram 12, 19, 20, 34 e 35.

A Caixa Econômica Federal informa que os vencedores têm até 90 dias após a data do sorteio para fazer a retirada do valor. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).