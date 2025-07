BYD inaugura fábrica na Bahia e dá início à produção local de seus veículos

Dolphin Mini é o primeiro modelo da BYD produzido no Brasil (BYD/Divulgação)

A BYD anunciou, nesta terça-feira, 1º de julho, o início das atividades de sua fábrica no Brasil, instalada no antigo complexo da Ford em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. O primeiro modelo montado na fábrica é o Dolphin Mini, atualmente o carro elétrico mais vendido no mercado nacional. Na sequência virão mais dois veículos, o SUV híbrido Song Pro e o sedã King, também híbrido.

Nesta primeira fase, os três modelos serão montados no regime SKD, sigla em inglês para semi knocked down, no qual os veículos chegam ao país semiprontos e são finalizados aqui.

O modelo de produção vem recebendo críticas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que defende a elevação das alíquotas de importação das marcas chinesas por não terem fornecedores nacionais. A Anfavea representa as gigantes globais do setor automotivo com fábricas no Brasil.

"A BYD é uma empresa feita por engenheiros e uma das que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Toda essa tecnologia agora está presente na nossa fábrica brasileira. Levamos apenas 15 meses entre iniciar as obras e entregar o primeiro veículo em caráter experimental da nossa linha de produção”, declarou Stella Li, Vice-Presidente Executiva Global e CEO da BYD Américas e Europa.

A inauguração da planta industrial coincide com a elevação das tarifas de importação incidentes sobre esses veículos: de 18% para 25% para os automóveis 100% elétricos; de 20% para 28% para os híbridos plug-in; e de 25% para 30% para os híbridos convencionais (sem carregamento externo). A partir de julho de 2026, a alíquota do tributo será unificada em 35%.

NACIONALIZAÇÃO

Durante o evento, a direção da montadora chinesa anunciou também a qualificação de 106 empresas instaladas no Brasil para fornecer peças para a fábrica na Bahia. A primeira homologada foi a Continental, fabricante de pneus já instalada no polo automotivo de Camaçari.

Segundo informações da própria BYD, o processo de nacionalização de seus veículos (incorporação de itens produzidos no Brasil pelas empresas nacionais de autopeças) acontecerá durante o ano de 2026, quando a planta industrial evoluirá gradualmente para produção nacional completa — incluindo estampagem, soldagem, pintura e aumento do conteúdo local.

A montadora chinesa destacou um investimento de R$ 5,5 bilhões no complexo de Camaçari, que, após a conclusão de todas as fases, ocupará uma área de 4,6 milhões de metros quadrados, o equivalente a 645 campos de futebol.

MOTOR HÍBRIDO FLEX

Os planos da montadora incluem também o desenvolvimento de um motor híbrido flex, que será o propulsor 1.5 DM-i, projetado por engenheiros chineses e brasileiros.

A produção de veículos híbridos flex é uma das exigências do Programa Mover e das regras de transição da Reforma Tributária, que prorrogou, até 2032, os incentivos fiscais concedidos às fábricas instaladas nas regiões Nordeste (BYD, na Bahia, e Stellantis, em Pernambuco) e Centro-Oeste (HPE/Suzuki e Mitsubishi, Caoa/Chery, todas em Goiás).