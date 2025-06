Novo voo direto Recife-Buenos Aires é lançado nesta terça-feira (1º)

Com operação pela JetSMART na modalidade de baixo custo, nova rota terá frequência quatro vezes semanais e será operada pela aeronave A320, com capacidade para 186 passageiros

Recife terá mais uma rota para impulsionar o turismo local. O voo direto da capital para Buenos Aires, na Argentina começa a operar nesta terça-feira (1º), com o primeiro voo às 11h, no Aeroporto Internacional do Recife. A nova rota será realizada pela companhia JetSMART com frequência de quatro vezes na semana.

O voo vai operar no formato “low cost”, com tarifas mais baratas do que a média do mercado para o consumidor. A rota será realizada pela aeronave A320, com capacidade para 186 passageiros.

Esse voo direto Recife-Buenos Aires é o primeiro da companhia no Nordeste e fortalece ainda mais a conexão entre as duas cidades. De acordo com o Observatório do Turismo de Pernambuco, com base em dados da Polícia Federal, os argentinos foram os principais visitantes estrangeiros de Pernambuco no primeiro trimestre de 2025.

“Essa conquista para o Turismo de mais um voo direto é fruto da articulação da Prefeitura do Recife com a Aena, a Embratur e a JetSMART e representa a visão do prefeito João Campos de proporcionar ao turista sempre a melhor experiência. O voo direto permite que o turista passe mais tempo na cidade, fortalecendo o destino, o turismo, a cultura, a economia e com uma tarifa de passagem aérea mais acessível”, afirmou o secretário de Turismo do Recife, Thiago Angelus.

Na Argentina, o pouso será no aeroporto de Ezeiza, localizado a 32 km do Centro de Buenos Aires. Os voos ocorrerão nos dias: domingo, terça, quarta e sexta-feira. Atualmente, a JetSMART voa no Brasil a partir de cidades como: Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Foz do Iguaçu.

Entre janeiro e março deste ano, 5.505 argentinos desembarcaram no Aeroporto Internacional dos Guararapes, representando um de 45,37% em relação ao mesmo período de 2024.