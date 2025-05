AGE lança linha de crédito para impulsionar empreendedorismo no São João

/Foto: Sumaia Vilela/ Agência Brasil

Com a proximidade das festividades juninas, época que gera renda para as famílias e incrementa a economia dos municípios, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) lançou o “Arrasta Cred”, uma nova linha de crédito especial com foco nos empreendedores que enxergam oportunidades de fazer negócios neste período do ano.

O “Arrasta Cred” tem como objetivo fortalecer áreas da cadeia produtiva inserida no ciclo junino, como comércio, turismo, gastronomia, artesanato e prestação de serviços. Por meio do acesso rápido ao crédito, a iniciativa, que ficará disponível de 25 de abril a 30 de junho, atenderá empreendedores formais e informais.





Quem pode utilizar?





A iniciativa contempla pessoas físicas com crédito de até R$ 3 mil, enquanto o Grupo Solidário, formado por 3 a 5 pessoas, é beneficiado com até R$ 15 mil.





Já o valor destinado à Pessoa Jurídica chega a R$ 21 mil. Em todos os casos, a taxa de juros é de 0,6% ao mês para pagamento em dia, e o prazo de pagamento varia de 4 a 24 meses, dependendo do grupo agraciado.





A primeira etapa que os interessados precisam seguir é o cadastro no site www.age.pe.gov.br , onde a equipe técnica da AGE analisará a situação de cada empreendedor, incluindo a documentação.





“Mais uma vez, o Governo de Pernambuco cria as condições necessárias para promover o ambiente de negócios em todas as regiões do Estado, beneficiando empreendedores formais e informais. Por meio do “Arrasta Cred”, a AGE tem capacidade de injetar até R$ 2 milhões na economia pernambucana no período junino”, ressaltou a diretora-presidente da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco, Angella Mochel.