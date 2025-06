Faturamento das franquias em Pernambuco chega a R$ 1,8 bilhão

A 32ª ABF Franchising Expo, que aconteceu entre os dias 25 e 28 de junho, em São Paulo (Foto: Thatiany Lucena/DP)

SÃO PAULO (SP) - As franquias com operação em Pernambuco faturaram 1,8 bilhão no primeiro trimestre de 2025, representando alta de 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) na 32ª ABF Franchising Expo, que aconteceu entre os dias 25 e 28 de junho, em São Paulo.

O diretor Norte e Nordeste da ABF, Fernando Ribeiro, destaca que o estado tem se destacado como um ambiente promissor para a instalação de franquias, diante da alta competitividade já existente em outras regiões do país. “No mercado do Sul e Sudeste, muitos lugares já estão saturados a nível de marcas e de concorrência. Essa é a principal janela de oportunidade para a região”. Ele confirma também que outra vantagem para as marcas é que investir no Nordeste ainda é mais barato.

Entre as franquias espalhadas pelo país, o Sudeste concentra 53,6% das operações, a maior fatia dessas empresas no Brasil. No total, o país possui 198.730 operações e 106.737 estão localizadas na região. Já o Nordeste representa apenas 14,3%, com 28.432 unidades.

As franquias em Pernambuco seguem em crescimento progressivo e, no período citado, o estado alcançou a marca de 5.427 unidades em operação, com alta de 1,8%. As empresas são responsáveis por 46.700 empregos diretos.

Segmentos que lideram no estado

Nos primeiros três meses do ano, o segmento com maior destaque em Pernambuco foi o de Saúde, Beleza e Bem-estar, com participação de 26,5% no faturamento total das franquias e movimentação de R$ 491 milhões.

A Royal Face, rede de harmonização facial de Curitiba (PR), é uma das marcas desse setor que planeja expandir a presença em Pernambuco. Com 280 unidades no Brasil, a empresa atualmente está presente em 21 unidades no estado, em cidades como Recife, Olinda e Petrolina e deve lançar mais dez operações até o final do ano.

A head de expansão da empresa, Patricia Rocha, aponta que a escolha de crescer ainda mais no estado está alinhada à estratégia da marca. “A nossa proposta é democratizar os procedimentos estéticos, dando acesso à população que anteriormente não conseguia fazer um botox, por exemplo. Temos o carnê da beleza, que é um uma forma de pagamento do procedimento em até 24 parcelas, sem precisar ter cartão de crédito”, disse. A empresa faturou R$ 300 milhões em 2024 e espera crescer 15% neste ano.

Já em segundo lugar, o setor de Serviços e Outros Negócios se destaca com o faturamento de R$ 267 milhões nos três primeiros meses, montante responsável por 14,2% do total dos segmentos. Dentro desse universo, está a empresa criada no Recife em 2016, a Foz Sustentável, que usa um sistema de tecnologia para evitar o desperdício de água.

“Por exemplo, uma torneira comum a cada minuto consome 10 litros de água. Quando a gente troca para nossa solução, ela passa a consumir três litros. Ela gera um consumo de até 80% a menos de água”, explica o CEO da empresa, Yuri Verçosa. Com mais de mil clientes impactados, a Foz já gerou uma economia de mais de R$ 30 milhões, com mais de 2 bilhões de litros economizados.

Com 40 franquias em 12 estados país, a Foz projeta o crescimento de mais de 50% esse ano, com a meta de chegar a 100 unidades ainda em 2025. “No ano passado, tivemos um faturamento em torno de R$ 6 milhões e para esse ano estamos projetando R$ 8,5 milhões”, aponta Verçosa.

Já em terceiro lugar na parcela de faturamento das franquias no estado está o segmento de Alimentação - Food Service, que representa 14,2% do total de franquias no estado. No primeiro trimestre de 2025, o setor movimentou R$ 268 milhões.

Dentro desse grupo está a empresa Reino do Dog, criada em 2017, em Petrolina. Com diversos tamanhos de cachorros-quentes, que podem chegar até 1,80m, a marca alcançou sucesso até mesmo na pandemia, com o formato delivery, quando surgiu a oportunidade de expandir a franquia para Juazeiro (BA), conta o sócio-diretor da empresa, Ícaro Nunes. Logo depois, a franquia também chegou em Senhor do Bonfim (BA). Na pandemia, a Reino do Dog chegou a faturar R$ 40 mil por mês e, hoje, tem faturamento de R$ 2 milhões por ano.

Nunes destaca que a variedade de tamanhos é um diferencial responsável pelo sucesso da marca, com potencial para expandir para cidades do Norte e Nordeste, inclusive Pernambuco. “Nosso planejamento de crescimento é em espiral. Pretendemos iniciar a expansão iniciando pelo Nordeste. As cidades de Pernambuco tem grande potencial de venda do nosso hot dog. Inclusive, buscando na nossa região, não encontramos nenhum produto parecido”, afirma o sócio. Ele revelou ainda que a empresa já recebeu propostas de potenciais franqueadores para a abertura de unidades no Recife e Caruaru e que está nos planos chegar nesses municípios em breve.

A Foz Sustentável e a Reino do Dog participaram da ABF Franchising Expo 2025 com o apoio do Sebrae. Uma iniciativa da instituição de promover visibilidade e oportunidades para pequenos negócios.

* A repórter viajou a convite da ABF