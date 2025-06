Pesquisa LIDE aponta Pernambuco mais competitivo

Com Ecio Costa

O Comitê de Competitividade do LIDE Pernambuco foi criado em 2021 e, desde então, realizou várias reuniões com autoridades e representantes do setor público e privado com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios do estado

Ecio Costa (Reprodução)

O Comitê de Competitividade do LIDE Pernambuco realizou a terceira edição da pesquisa sobre a competitividade e a desburocratização do estado de Pernambuco.

O comitê foi criado em 2021 e, desde então, realizou várias reuniões com autoridades e representantes do setor público e privado com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios do estado de Pernambuco, atraindo investimentos e gerando empregos, renda e impostos.

Desde 2021, o Comitê já organizou diversos eventos com autoridades das 3 esferas da gestão pública, Governo Federal e Estadual, juntamente com municípios, incluindo a capital. Através da criação do Fórum de Desenvolvimento Regional, mais de 20 municípios de todo o estado já participaram de discussões sobre o tema da competitividade e desburocratização.

Como fruto principal do fórum, importantes cidades e o estado de Pernambuco avançaram na ampliação do número de atividades de baixo risco que dispensam a necessidade de apresentação de alvará de funcionamento, importante para ajudar na implantação de novos negócios.

O comitê realizou a primeira pesquisa sobre o assunto em 2021, obtendo resultados importantes que ampliaram a discussão sobre o tema no estado. Os resultados da pesquisa, na época, foram validados por um levantamento feito pelo Banco Mundial, que comparou o ranking de competitividade dos estados brasileiros.

Os resultados coincidiram com os da pesquisa do comitê, fortalecendo sua importância e impacto. Na segunda edição da pesquisa, em 2023, o comitê ampliou seu escopo e abordou temas como infraestrutura, logística, incentivo ao empreendedorismo, capacidade do estado em fomentar inovação e mão-de-obra qualificada, além da abertura comercial.

Agora, em sua terceira edição, a pesquisa contou novamente com a participação de empresas pernambucanas que detêm forte representatividade do PIB de Pernambuco em sua composição setorial e número de empregados.

Os resultados mostram uma contínua evolução das instituições quanto à diminuição da burocracia e o aumento da competitividade. A Junta Comercial (JUCEPE) foi a mais bem avaliada nesta edição, seguida pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (ADEPE) e pela Fazenda Estadual. Todas com evolução significativa da percepção dos empresários na evolução de sua eficiência para atender as demandas da iniciativa privada.

Em relação aos serviços prestados, a abertura e encerramento de empresas foi o mais bem avaliado, seguido pela infraestrutura logística portuária e pela regulação para comercio exterior. Por outro lado, transporte público, infraestrutura logística ferroviária e saneamento básico (água e esgoto) foram os mais mal avaliados pelos empresários pernambucanos.

A partir dos resultados, busca-se a construção de um processo colaborativo de discussão entre o poder público e a iniciativa privada para melhorar a competitividade de Pernambuco. Essa pesquisa e o trabalho do Comitê de Competitividade têm se mostrado fundamentais para o desenvolvimento econômico do estado, fornecendo subsídios para a elaboração de políticas públicas e ações que visam melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos para a região.